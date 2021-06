Biskupi podjęli decyzję ws. dyspens od uczestnictwa w mszy świętej

Konferencja Episkopatu Polski poinformowała o zniesieniu we wszystkich diecezjach dyspens od uczestnictwa w mszy świętej niedzielnej i w święta. Decyzja została podjęta jednogłośnie przez biskupów, którzy obradują na Zebraniu Plenarnym w Kalwarii Zebrzydowskiej. Zmiana zacznie obowiązywać od 20 czerwca 2021 r.

Koronawirus w Polsce. Dyspensy od uczestnictwa w mszach św.

Dyspensy zostały wprowadzone w październiku 2020 roku w związku z drugą falą zakażeń koronawirusowych. Wówczas rząd wprowadził nowe obostrzenia. Przewodniczący KEP arcybiskup Stanisław Gądecki zaapelował o przestrzeganie rygorów i poprosił duchownych o udzielanie stosownych dyspens od obowiązku uczestnictwa w mszach świętych na terenie swoich diecezji.

Osobom, które nie mogły uczestniczyć we mszy świętej, duchowny zalecał modlitwę w intencji chorych, tych którzy stracili bliskich przez pandemię COVID-19, jak i służby zdrowia. Księża przypominali też o transmisjach internetowych radiowych i telewizyjnych nabożeństw.

Na dyspensę mogły liczyć osoby w podeszłym wieku, osoby z objawami infekcji i chorobami towarzyszącymi, kobiety w ciąży, wierni którzy czuli trudny do pokonania lęk przed zakażeniem lub ci, którzy nie mogli uczestniczyć w mszy św. ze względu na ograniczenie liczby wiernych w kościołach, czy też przebywający na kwarantannie lub samoizolacji.

Arcybiskup Stanisław Gądecki apelował do Mateusza Morawieckiego o złagodzenie obostrzeń

Od 13 czerwca w świątyniach będzie obowiązywał limit maksymalnie 50 proc. obłożenia. Od 26 czerwca limit zostanie podwyższony do 75 proc. Do limitu nie będą wliczać się osoby w pełni zaszczepione przeciwko koronawirusowi. O złagodzenie obostrzeń w kościołach apelował w liście do premiera Mateusza Morawieckiego abp. Gądecki.

