Wybory w Rzeszowie 2021. Czym jest sondaż exit poll i czy jest wiarygodny?

O fotel prezydenta Rzeszowa walczą Konrad Fijołek, Ewa Leniart, Grzegorz Braun i Marcin Warchoł. Zanim poznamy oficjalne wyniki wyborów, tuż po zamknięciu lokali i zakończeniu ciszy wyborczej (planowo to godz. 21 – red.) podane zostaną pierwsze sondażowe wyniki, tzw. exit poll. Jak się przeprowadza te badania i jaka jest ich wiarygodność?

Sondaż exit poll. Co to jest?

Sondaż exit poll jest to badanie, które przeprowadzane jest przez agencje badawcze w dniu wyborów. O to, na kogo oddali swój głos, respondenci pytani są tuż po wyjściu z lokalu wyborczego. W przypadku wyborów w Rzeszowie sondaż exit poll przeprowadzi Instytut Badań Samorządowych, a jego wyniki zostaną podane o godz. 21:00 (bądź później, w przypadku przedłużenia czasu pracy lokali wyborczych - red.) na stronie lokalnapolityka.pl.

Sondaż exit poll przeprowadza niemal 100 ankieterów przed 6 lokalami wyborczymi. Wyniki badania będą pochodzić z próby około 2,5 tys. osób.

Na ile wiarygodny jest sondaż exit poll?

Co naturalne, w exit poll obowiązuje pewien margines błędu. Wynik badania exit poll może się różnić o plus minus 2 punkty procentowe od rzeczywistego wyniku wyborów prezydenckich. Problem może występować zwłaszcza w przypadku wyborów samorządowych, gdy większy jest odsetek głosów nieważnych ze względu na błędnie wypełnione karty do głosowania. Pojawia się większe ryzyko sytuacji, w której osoba przepytana przez ankietera i uwzględniona w sondażu, w rzeczywistości oddała nieważny głos. W przypadku wyborów prezydenckich, w których karty i zasady głosowania są najprostsze, nie powinno być aż takich problemów.

Kiedy oficjalne wyniki wyborów w Rzeszowie?

Wyniki wyborów prezydenckich zostaną prawdopodobnie opublikowane w poniedziałek rano 14 czerwca. Będą one udostępnione przez Miejską Komisję Wyborczą. Jeśli któryś z kandydatów otrzyma wynik przekraczający 50 proc. głosów, wybory uważa się za zakończone. W przypadku, gdy taka nota nie padnie, ogłaszana jest druga tura, która przeprowadzona zostanie 14 dni po terminie pierwszego głosowania. W dogrywce mierzy się ze sobą dwóch kandydatów z największą liczą głosów w pierwszej turze.

