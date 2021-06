Zadziwiająca reakcja kandydatki PiS na przegraną w Rzeszowie. „Ja współczuję”

– Już w tej chwili spieszę, by pogratulować rywalowi i podziękować wszystkim konkurentom – mówiła tuż po ogłoszeniu wyników exit poll Ewa Leniart. – Niewątpliwie mam nadzieję, że także i zwycięzca będzie zobligowany do tego, żeby te problemy zgłaszane i do mnie, i do moich konkurentów były przez urzędującego prezydenta podejmowane i rozwiązywane – dodała kandydatka popierana przez Prawo i Sprawiedliwość.

Wirtualna Polska opublikowała krótkie nagranie, na którym widać, jak obecna wojewoda podkarpacka przechodzi obok sztabu zwycięzcy wyborów Konrada Fijołka. – Ja współczuję, ale wszystkiego dobrego – powiedziała Ewa Leniart w kierunku kilku członków sztabu kandydata popieranego przez opozycję.

twitter

Wybory w Rzeszowie – wyniki

Po godzinie 2 w nocy z niedzieli na poniedziałek 14 czerwca przedstawiciele Miejskiej Komisji Wyborczej podali wyniki pierwszej tury wyborów prezydenta Rzeszowa na podstawie danych ze 100 procent komisji obwodowych. Szef MKW Marek Antas poinformował, że druga tura głosowania nie będzie potrzebna. Zwycięstwo już w pierwszej zapewnił sobie bezpartyjny samorządowiec i wieloletni radny Konrad Fijołek, który zdobył 56,51 proc. głosów (45 059 głosów) Jego kandydaturę wspierały Koalicja Obywatelska, Nowa Lewica, Polska 2050 Szymona Hołowni i PSL-Koalicja Polska.

Drugie miejsce zajęła wspierana przez PiS wojewoda podkarpacka Ewa Leniart z poparciem 23,2 proc. (18 831 głosów), trzecie Marcin Warchoł z Solidarnej Polski z wynikiem 10,72 proc. (8 546 głosów),, a czwarte – Grzegorz Braun z Konfederacji, na którego głosowało 9,15 proc. wyborców (7 296 głosów). Nie dość, że formacja rządząca nie wystawiła w Rzeszowie jednego kandydata, to jeszcze poniosła sromotną klęskę.

Jak podała MKW, frekwencja wyborcza wyniosła 54 procent.

Czytaj też:

Oficjalne wyniki wyborów w Rzeszowie. Wielkie zwycięstwo kandydata opozycji