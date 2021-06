Zbigniew S. znów stanie przed sądem. Odpowie za 186 przestępstw

Polska Agencja Prasowa podaje, powołując się na łódzki Sąd Okręgowy, że 186 przestępstw, o które podejrzany jest Zbigniew S., dotyczy m.in. wymuszenia czynności urzędowych, znieważenia funkcjonariusza publicznego, czy zniesławienia prezydenta. Na poniedziałek 14 czerwca wyznaczono w tej sprawie posiedzenie przygotowawcze. Jak odnotowuje PAP, to już kolejny proces Zbigniewa S. W poprzednich latach w jego sprawie zapadło 28 wyroków skazujących.

Obecnie przeciwko Zbigniewowi S. toczy się kilkanaście postępowań przed sądami w różnych częściach naszego kraju. W ubiegłym tygodniu informowaliśmy również, że S. usłyszał zarzuty w warszawskiej prokuraturze. Dotyczą one wyłudzenia nieruchomości wartych ok. 5,5 mln zł.

Zbigniew S. uciekł z Polski. Wydała go Holandia

Przypomnijmy, że wideobloger i biznesmen najpierw uciekł z Polski do Norwegii, gdzie prosił o azyl. Kiedy mu odmówiono, przeniósł się do Holandii. Tam z kolei zapadła decyzja o jego wydaniu Polsce. 2 czerwca Zbigniew S. został ostatecznie przetransportowany do Polski na mocy Europejskiego Nakazu Aresztowania.

Problemy z prawem, jakie na swoim koncie ma S. są obszerne. Wśród zarzutów, jakie formułowano pod jego adresem już wcześniej, wymienia się m.in. oszustwa, czy też pranie brudnych pieniędzy. Biznesmenowi zarzuca się także przestępstwa skarbowe i wyłudzenia VAT. S. utrzymuje z kolei, że jest w Polsce prześladowany przez organy ścigania i władzę.

Czytaj też:

Zbigniew S. usłyszał zarzuty. Nie przyznaje się do winy i odmawia składania wyjaśnień