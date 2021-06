Był jedynym kandydatem na sołtysa, przegrał. Kuriozalny przypadek z Małopolski

W niedzielę 13 czerwca we wsi Niedźwiedź (woj. małopolskie, powiat limanowski) odbyły się uzupełniające wybory na sołtysa. Jedynym kandydatem był tam 48-letni Marian Górniak, mieszkaniec Niedźwiedzia. Choć wydawało się, że w takiej sytuacji wygra bezproblemowo, to stało się inaczej. Do głosowania było uprawnionych ponad tysiąc osób, to tego dnia na głosowanie wybrało się zaledwie 28 osób.

Małopolska. Był jedynym kandydatem na sołtysa, przegrał

Jeden głos był nieważny, pozostało więc ich 27. Marian Górniak uzyskał zaledwie 13 głosów „za”, a 14 „przeciw”. W związku z takim wynikiem wyborów, Gminna Komisja Wyborcza w Niedźwiedziu ogłosiła:

„Gminna Komisja Wyborcza w Niedźwiedzi na podstawie protokołu OKW Niedźwiedź stwierdza, iż kandydat nie uzyskał wymaganej liczby głosów, tj. 50%+1 głosów »za«. W związku z powyższym nie wybrano sołtysa wsi Niedźwiedź”.

Jak ogłoszono, zgodnie ze statutem Sołectwa Niedźwiedź, skoro kandydat nie uzyskał wymaganej liczby głosów, to wyboru sołtysa dokona zebranie wiejskie.