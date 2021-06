PiS chce osłabić Gowina w resorcie? Rzecznik rządu komentuje

Z ustaleń OKO.press wynika, że już wkrótce zakres prac Jarosława Gowina może zostać ograniczony. Według dziennikarzy PiS może próbować zabrać z ministerstwa rozwoju, pracy i technologii działy administracji rządowej, które dają możliwości wzmacniania Porozumienia w terenie. Chodzi m.in. o budownictwo, pracę czy turystykę. OKO.press podaje, że pretekstem do takiej decyzji ma być sprawa konfliktu wewnętrznego w partii wicepremiera.

Muller o sprawie Gowina



Na antenie Polsat News do sprawy odniósł się rzecznik rządu. Piotr Muller podkreślił, że o zakresie kompetencji poszczególnych ministrów decyduje premier w rozporządzeniu. Dodał, że obecnie Mateusz Morawiecki nie planuje żadnych zmian w tym zakresie.

Chaos w Porozumieniu. Nowa partia Bielana

Gdy Porozumienie wchodziło do Sejmu miało 18 parlamentarzystów, obecnie jest ich 9. W efekcie sporów między politykami do formacji nie należą już m.in. Adam Bielan oraz Kamil Bortniczuk, którzy od kilku tygodni zapowiadają powołanie nowej partii politycznej. W jej skład według dziennikarzy mają wejść także wiceminister aktywów państwowych Zbigniew Gryglas, sekretarz stanu w resorcie ds. funduszy i polityki regionalnej Jacek Żalek, minister bez teki Michał Cieślak oraz poseł Włodzimierz Tomaszewski.

Kamil Bortniczuk zdradził w rozmowie z Onetem, że w ciągu dwóch tygodni, jeszcze w czerwcu zostanie zorganizowana konwencja, podczas której zostanie zaprezentowany program nowej partii. Chodzi konkretnie o uzupełnienie Polskiego ładu. Były polityk Porozumienia zdradził również nazwę nowej formacji. – Będzie to Partia Republikańska. Sukcesem jest to, że jako owa partia znajdziemy się od razu w koalicji rządzącej i będziemy mieli wpływ na to, co się w Polsce dzieje – zapewnił.

