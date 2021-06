Samolot z usterką krąży nad Śląskiem. Szykuje się do awaryjnego lądowania

Do groźnej sytuacji, o której informuje lokalny "Super Express" doszło tuż po starcie samolotu z lotniska Katowice-Pyrzowice. Samolot linii Wizz Air lecący ze Śląska na Zaporoże (Ukraina) uległ awarii i teraz krąży nad Dąbrową Górniczą, by wypalić paliwo i przygotować się do awaryjnego lądowania. Na pokładzie znajduje się 153 pasażerów.

Maszyna przygotowuje się do awaryjnego lądowania

Jak podaje serwis, start maszyny miał miejsce we wtorek 15 czerwca o godzinie 12:40. Rzecznik lotniska Katowice-Pyrzowice przekazał „Super Expressowi”, że na pokładzie doszło do usterki, która wymusiła konieczność przygotowania się do awaryjnego lądowania w asyście służb. Nie podano jeszcze jednak, o jakiego rodzaju awarię chodzi.

Po godzinie 14:00 zaplanowane jest awaryjne lądowanie maszyny. „Super Express” odnotowuje, że procedura ta odbędzie się w asyście jednostek ratowniczo-gaśniczych i helikoptera LPR.