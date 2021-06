Szykują się duże zmiany w profilach zaufanych. Wejdą w życie 17 czerwca

Profil zaufany - jak założyć?

Obecnie aby założyć profil zaufany mamy dwie główne opcje do wyboru. Pierwsza – przez internet, za pośrednictwem bankowości elektronicznej. Druga – wypełnienie wniosku w internecie, a później osobista wizyta w punkcie potwierdzającym.

Jest jeszcze jedna możliwość, która została wprowadzona w trakcie pandemii – założenie tymczasowego profilu zaufanego (ważnego 3 miesiące, a nie 3 lata jak „tradycyjny”). Można to zrobić w trakcie wideospotkania z urzędnikiem. I właśnie ta ostatnia opcja już w czwartek stanie się kolejną możliwością założenia „tradycyjnego” - ważnego 3 lata - profilu zaufanego.

Profil zaufany - co się zmieni?

Wszystkie osoby, które mają tymczasowy profil zaufany staną się właścicielami „tradycyjnego” profilu zaufanego, który zamiast 3 miesięcy będzie ważny 3 lata. Właściciele nic nie będą musieli robić – urzędnicy zrobią to za nich.

Jeśli masz tymczasowy profil zaufany – musisz wiedzieć, że:

od 17 czerwca twój tymczasowy profil zaufany zmieni się w profil zaufany

w ciągu 24 godzin od wdrożenia mogą wystąpić przerwy w dostępie do profilu zaufanego

nowy profil zaufany będzie ważny dłużej – przez 3 lata



od 17 czerwca od razu będziesz miał założony profil zaufany



Profil zaufany - dlaczego będą zmiany?

Profil zaufany dopiero po 3 latach będzie wymagał przedłużenia. Kiedy będzie się zbliżał termin jego ważności – urzędnicy wyślą przypomnienie. Właściciel tymczasowego profilu zaufanego nie mógł go samodzielnie przedłużyć, więc musiał składać wniosek o nowy profil.

Profil zaufany - od kiedy zmiany?

W nocy z 16 na 17 czerwca rząd planuje przerwę techniczną. Jeśli czekasz na rozpatrzenie wniosku o tymczasowy profil zaufany – nie musisz nic robić. Kiedy urzędnicy założą profil zaufany – wyślą wiadomość i zaproszenie na rozmowę wideo z urzędnikiem. Podczas rozmowy potwierdzisz swój nowy profil zaufany.

Profil zaufany - co to jest?

Profil zaufany umożliwia potwierdzenie tożsamości w internecie. Tak jak załatwiając sprawę w urzędzie - by udowodnić, że my to my - musimy pokazywać dowód, tak w internecie potrzebujemy profilu zaufanego. PZ to zbiór naszych zaszyfrowanych danych. Każdy z nas może mieć tylko jeden PZ. Jest przypisany do konkretnego, niepowtarzalnego numeru PESEL.

Profil zaufany umożliwia szybki i bezpieczny kontakt z urzędami. Mając go możemy korzystać ze wszystkich dostępnych e-usług, czyli spraw urzędowych, które można załatwiać online. Z profilu zaufanego korzysta już niemal 11,3 miliona Polaków. Tylko w tym roku założyło go już ponad 2,5 miliona osób.

