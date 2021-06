Aktorzy promują Pride Week parodią Holeckiej i „Wiadomości”. Cytaty brano z programu TVP

26 czerwca rozpoczyna się Poznań Pride Week, czyli oficjalne święto społeczności LGBT+, które obchodzone jest od lat pod auspicjami Grupy Stonewall. Przez tydzień w stolicy Wielkopolski organizowane będą różne eventy, których zwieńczeniem będzie Marsz Równości zaplanowany na 3 lipca.

Czerwiec to szczególny miesiąc dla społeczności LGBT+, jest to „Miesiąc Dumy” (Pride Month). Padło na czerwiec, by upamiętnić wydarzenia z Nowego Jorku (a konkretnie z gejowskiego klubu Stonewall Inn) z czerwca 1969 roku.

Pride Week w Poznaniu. Aktorzy parodiują TVP, by nagłośnić akcję

Na YouTube Stonewall TV ukazało się nagranie, mające promować tegoroczny Pride Week. Jak czytamy w krótkim opisie filmu: „Hola Danecka powraca, aby ostrzec Polskę przed kolejną edycją Poznań Pride Week!”.

Tytuł filmu to też tytuł rzekomego programu, który nawiązuje do „Wiadomości” TVP, nagranego na potrzeby promocji. „Doniesienia” – bo tak się nazywa program – prowadzi Hola Danecka (w rolę „Danuty Holeckiej” wciela się Joanna Drozda). W filmie występują aktorzy poznańskiego Teatru Polskiego, którzy wcielają się w role dziennikarzy TVP (choć na główny plan wychodzi Hola Danecka).

Kluczowe w filmie jest to, że autorzy nagrania już na początku podkreślają, że używali prawdziwych cytatów z reportaży TVP, a paski wyświetlane widzom to nagłówki z prawicowych portali informacyjnych.

Pride Week w Poznaniu. Kpiny z dziennikarzy TVP

– Prowokują, profanują, obrażają, a później chcą zostać bezkarni, używając jak pałki hasła „tolerancja”. To nie pierwszy raz, kiedy środowisko LGBT robi wszystko, by uderzyć w to, co dla Polaków święte. Jak w tym roku będzie wyglądał festiwal rzekomej równości? O tym opowie nasz wspaniały i dzielny reporter – „informuje” Hola Danecka.

Później aktorzy udają dziennikarzy TVP, mylą się, mówiąc o „aktywistach LBTG”. Widoczne są paski „Czy jedyny warszawski słoń Leon jest gejem?! Jego sperma trafiła do badań”. W filmie „występuje” też ksiądz, przepytywany przez dziennikarza, który chce dowiedzieć, jak bronić się „przed homoterrorem”.