Cimoszewicz ostro o prezydencie Dudzie: Wyraźnie ma kłopoty z myśleniem

– Andrzej Duda zapomina, że rok temu epidemia się dopiero rozwijała – była we wstępnej fazie, w związku z tym było mniej zachorowań niż w okresie późniejszym, kiedy się bardziej rozwinęła. Prezydent łączy spadek zachorowań z temperaturą, to niech sobie pomyśli o Indiach i o Brazylii – może dojdzie do jakichś rozsądnych wniosków – powiedział w Wirtualnej Polsce Włodzimierz Cimoszewicz komentując wystąpienie głowy państwa na szczycie GLOBSEC. – Kolejna brednia wypowiedziana przez niego, wyraźnie ma kłopoty z myśleniem – dodał europoseł.

GLOBSEC. Co powiedział Andrzej Duda?

Były premier odniósł się do wystąpienia Andrzeja Dudy w Bratysławie na konferencji GLOBSEC. Prezydent Andrzej Duda rozpoczął w języku angielskim, później jednak przeszedł na język ojczysty. We wstępie odniósł się do działań służb medycznych podczas pandemii i zauważył, że to dzięki ich wysiłkowi, świat wraca do normalności. – Dziś żyjemy nadzieją, że ludzkość weszła na ścieżkę powrotu do normalności, że wraz z pojawieniem się szczepionek, skutecznie zarządzamy tym kryzysem – powiedział Duda.

Następnie prezydent dodał, że wraz ze szczepionkami, zbiegły się także warunki atmosferyczne, które także hamują pandemię. – Czy możemy mówić o tym, że jeżeli liczba zachorowań w moim kraju, w Polsce, spadła w tej chwili do takiego poziomu dziennie, jak notowaliśmy dokładnie rok temu, czyli między 200 a 400 przypadków, to rzeczywiście możemy się cieszyć, że jest to efekt szczepienia, czy jest to efekt po prostu tego, że mamy takie, a nie inne warunki atmosferyczne, że taka jest pora roku. W zeszłym roku nie mieliśmy szczepionki, a tych przypadków było tyle samo - zastanawiał się Andrzej Duda.

„Unikajmy podziałów na zaszczepionych i niezaszczepionych”

– W tym kontekście z całą stanowczością i całym przekonaniem chcę podkreślić, że jedyna skuteczna strategia popandemicznej odbudowy świata, w tym naszego regionu Europy Środkowej, to ta, która przewiduje (...) globalną solidarność, zrozumienie, współdziałanie – dodał. – Celem musi być uniknięcie nowych podziałów: na lepszych i gorszych, na bogatszych i biedniejszych, na zaszczepionych i niezaszczepionych. To jest nasza wspólna walka, która wymaga powrotu do fundamentalnych wartości chrześcijańskich – wskazał Duda.

