Poseł Lewicy nie obejrzał meczu „bo denerwuje go PiS”. „Piłkę powinno się oglądać w spokoju”

Poseł Lewicy Maciej Gdula był pytany na antenie RMF FM, czy jego partia poprze pomysł PO dotyczący likwidacji TVP Info.

– Nie jestem fanem TVP Info. Często spieram się z nimi w mediach społecznościowych, a jak chodzę tam, to dostaję białej gorączki – przyznał polityk. – Ale to są publiczne media. Takie przekonanie, że można je zlikwidować i będzie porządek, nie jest dobre – dodał.

Gdula: Nie powinno być tak, że zrobimy lewackie TVP Info

Gdula przekonywał, że powinny być „dobre, pluralistyczne” media publiczne.

– Nie takie, że jak przyjdziemy, to zrobimy swoje TVP Info, lewackie na przykład. I będziemy nawalać o LGBT od rana do nocy i o progresji podatkowej. Tam powinna być dobra informacja i pluralistyczna publicystyka z różnych stron: prawicowa, lewicowa, centrowa – ocenił. – Niech się naparzają, niech tam będzie konflikt. Tego ludzie dzisiaj oczekują i to powinni dostać – stwierdził poseł Lewicy.

Prowadzący rozmowę Robert Mazurek ocenił, że on nie wierzy, że ktoś chciałby naprawdę naprawić TVP, a nie tylko przejąć. Ironizował też, że osoba odpowiedzialna za paski w TVP Info powinna otrzymać jakąś nagrodę „za poezję”.

– To prawda, zapisał się w historii polskiej kultury. Ale pytanie, czy dobrze? Czy chcemy, żeby polska kultura tak wyglądała w przyszłości? – pytał retorycznie gość. – Może powinien dostać program satyryczny, jeśli ma takie poczucie humoru. A nie paski informacyjne – dodał.

Gdula przekonywał, że publiczna telewizja jest potrzebna, bo niektórzy nie mają dostępu do innych źródeł informacji. Wtedy Mazurek stwierdził, ze „telewizja się przydaje, bo mecz można obejrzeć czasem”. – A ogląda pan mecze? – dopytał prowadzący.

– Nie obejrzałem meczu, bo tak mnie denerwuje PiS, że nie jestem w stanie tego w spokoju oglądać. A oglądać piłkę powinno się w spokoju – tłumaczył poseł. – Tyle złego się dzieje w polityce, jak patrzę naprawdę na politykę zagraniczną, jest katastrofa. Na każdym polu dostajemy w skórę. I to się dzieje dlatego, bo taki jest PiS – mówił Gdula.

Na sugestię, że opozycja o wszystko oskarża PiS i to nudzi ludzi, Gdula stwierdził, że na Lewicy starają się krytykować PiS tylko wtedy, kiedy na to zasługuje. – A kiedy robi coś sensownego, co się rzadko, ale jednak czasem zdarza, to chwalimy albo głosujemy za. Na przykład jak w Sejmie był głosowany deweloperski fundusz gwarancyjny, to byliśmy za – przypomniał.

Zwężanie ulic w Warszawie? Gdula: Powinno być tego więcej

Gdula był z przekąsem pytany, dlaczego po Warszawie jeździ rowerem, skoro ma dwa samochody.

– Bo rowerem jest lepiej jeździć po Warszawie. Zresztą tak samo myślą Warszawiacy. 50 proc. Warszawiaków popiera zwężanie ulic. Ja uważam, że zmiany powinny być jeszcze dalej idące. Że powinno być więcej zwężania – tłumaczył. – Robienie przez centrum autostrady to wizja jak z Gierka. Jestem za zwężaniem ulic w miastach, żeby było więcej przestrzeni dla pieszych i rowerzystów – dodał.

Czytaj też:

Kukiz o szczegółach porozumienia z Kaczyńskim. „Bosman Tyszka może odpłynąć swoją łódką”