Wizyta prezydenta Steinmeiera. Duda: Polska i Niemcy są jak dwie sąsiadujące ze sobą farmy

Prezydent Niemiec Frank-Walter Steinmeier składa dziś – na zaproszenie Andrzeja Dudy – oficjalną wizytę w Polsce. Po ceremonii oficjalnego powitania na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego Andrzej Duda i Frank-Walter Steinmeier spotkali się, by porozmawiać „w cztery oczy”.

Głównym tematem rozmów była realizacja zapisów polsko-niemieckiego Traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy, który podpisano dokładnie 30 lat temu, 17 czerwca 1991 r. – Ten traktat miał w naszej historii charakter przełomowy i był podpisany w niezwykle przełomowym okresie – podkreślił Andrzej Duda podczas spotkania z dziennikarzami.

Duda o polsko-niemieckim porozumieniu

Jako owoce traktatu z 1991 roku wymienił to, że „dzisiaj de facto nie ma granicy między Polską a Niemcami, że dzisiaj tak wiele jest wspólnych firm po obu stronach granicy, że w Niemczech są stacje benzynowe prowadzone przez wielką polską firmę, że największe koncerny niemieckie mają w Polsce swoje przedstawicielstwa i zakłady produkcyjne”. – Wiele polskich rodzin utrzymuje się dzięki tej polsko-niemieckiej współpracy, która od 30 lat rozkwita – oświadczył prezydent. Zaznaczył jednak, że wobec tego wszystkiego co rozkwitło i stanowi wielki dorobek" są także elementy traktatu, które wciąż nie zostały zrealizowane.

– Mam wrażenie, że Polska i Niemcy są jak dwie sąsiadujące ze sobą farmy, których właściciele mają, jak wiadomo, od czasu do czasu jakieś kwestie sporne, ale generalnie byliby gotowi pożenić nawzajem swoje dzieci. Mam nadzieję, że w relacjach polsko-niemieckich tak właśnie jest – podsumował Andrzej Duda.

Steinmeier: Sąsiedztwo polsko-niemieckie to wielki sukces Europy

Prezydent Niemiec stwierdził, że istnieją różne interesy, różne punkty widzenia, ale sąsiedztwo polsko-niemieckie należy od wielkich osiągnięć i sukcesów Europy. – To dobre sąsiedztwo absolutnie nie było oczywistością. Udało się to nam, bo słuchaliśmy siebie nawzajem i wciąż o siebie zabiegaliśmy. Wzajemna uwaga, słuchanie drugiej strony – to jest kluczowe, by wciąż znajdować rozwiązania, jeśli chodzi o otwarte kwestie. Na podstawie tego traktatu wspólnie kształtujemy przyszłość. Krytykę traktujemy poważnie – mówił. Frank-Walter Steinmeier poinformował również o przyznaniu dodatkowego wsparcia dla Domu Polskiego w niemieckim Bochum.

Po południu na Zamku Królewskim Andrzej Duda i Frank-Walter Steinmeier spotkają się – z okazji 30. rocznicy podpisania Traktatu pomiędzy RP i RFN o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy – z młodzieżą uczestniczącą w projektach Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży.