Dusił psa paskiem i uderzał siekierą. 37-latek trafił do aresztu

W środę 16 czerwca w godzinach wieczornych dzielnicowi z posterunku policji w Dębnicy Kaszubskiej zdobyli informację, z której wynikało, że jeden z mieszkańców zabił, a następnie zakopał swojego psa. Funkcjonariusze niezwłocznie pojechali do domu podejrzewanego o to przestępstwo mężczyzny, aby zweryfikować tę informację, co wkrótce stało się faktem.

Policja pomorska na oficjalnej stronie internetowej opisała, w jaki sposób mężczyzna znęcał się nad zwierzęciem. „37-latek dusił zwierzaka paskiem od spodni, ciągnął go za sobą i uderzał siekierą, a po wszystkim zakopał w pobliżu domu” – czytamy w komunikacie.

37-latkowi grozi kara do pięciu lat więzienia

Policjanci przeprowadzili na miejscu oględziny, zabezpieczyli ślady, a wykopane truchło zwierzęcia zabezpieczyli i przekazali do przychodni weterynaryjnej. Mężczyzna został zatrzymany i doprowadzony do policyjnego aresztu. Wczoraj usłyszał zarzuty zabicia psa, za co grozi mu kara do pięciu lat pozbawienia wolności.

Czytaj też:

Zabił i zjadł matkę. Zapadł wyrok ws. kanibala z Madrytu