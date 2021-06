Kuriozalna debata w Senacie podczas wyboru nowego RPO. „Michał, przestań, dobrze?”

Parlament już po raz piąty podejmuje próbę wyboru nowego Rzecznika Praw Obywatelskich. Poparcia zarówno w Sejmie, jak i Senacie nie byli w stanie zdobyć ani Zuzanna Rudzińska-Bluszcz, ani wiceszef MSZ Piotr Wawrzyk, ani poseł PiS Bartłomiej Wóblewski. W głosowaniu 15 czerwca ustawowa większość posłów poparła zgłoszoną przez PiS senator Lidię Staroń. Nad jej kandydaturą Senat pochylił się w piątek 18 czerwca.

Przed głosowaniem odbyła się debata. Najpierw kandydatka na następczynię Adama Bodnara przedstawiła swoje propozycje dotyczące sprawowania urzędu RPO, a następnie odpowiedziała na pytania senatorów. Wystąpienie senator zostało skrytykowane w mediach społecznościowych przez dziennikarzy i polityków opozycji. Kandydatce na RPO zarzucano brak konkretnych odpowiedzi na pytania, kluczenie przy najważniejszych kwestiach oraz dość zaskakujące odpowiedzi na niektóre kwestie. Doszło także do kilku ostrych wymian zdań między senatorami.

Wybór RPO w Senacie. Staroń odpowiada na pytania

W blisko 40-minutowym przemówieniu Lidia Staroń przedstawiła program skupiając się głównie na swoich zasługach. Wspomniała m.in. że „RPO powinien być niezależny od partii i różnych grup interesów, a także powinien cechować się odwagą i wrażliwością na ludzką krzywdę”. Przekonywała, że „przemawia za nią także tysiące skutecznych interwencji, konsultacji, mediacji, współpraca z instytucjami, rzecznikami i ministerstwami”. – Dzięki tym działaniom skutecznie pomogłam milionom osób nie tylko załatwiając sprawy indywidualne, ale także podejmując inicjatywy legislacyjne korzystne dla dobra ogółu. Dlatego tak wiele osób prosiło, bym kandydowała – mówiła.

Odpowiadając na pytania senatorów Staroń twierdziła m.in. że nie zna dokumentów dotyczących inicjatyw Adama Bodnara, choć wszystkie można znaleźć na stronie internetowej RPO. Pytana o kontynuacje wniosków, skierowanych do sądów przez obecnego rzecznika Adama Bodnara odpowiedziała, że jeżeli będzie Rzecznikiem, to „ten rzecznik, który jeszcze jest, działał i jest, nie będzie wracała do tego, co robił”. Często powtarzała ogólnikowy zwrot: „będę reagowała zawsze, jeżeli będzie naruszone prawo i konstytucja”.

Wybór RPO w Senacie. Spór między senatorami

W trakcie zadawania pytań senator Marcin Bosacki powiedział, że rezygnuje z zadawania dalszych pytań. – Nie dziwię się – odparł prowadzący obrady Michał Kamiński. Po czym mówiąc o dalszych pytaniach stwierdził, że „dopytywanie będzie miało charakter znęcania się”.

Po pytaniach m.in. o to, czy premier Szydło miała prawo unikać publikacji wyroków TK, przejęcie Polski Press przez Orlen czy Strajki Kobiet, Lidia Staroń odparła, że „pytania są kierowane do niej jako do polityczki, a ona występuje dziś jako kandydat na RPO”. Dodała, że polityk nie powinien być Rzecznikiem Praw Obywatelskich.

Gabriela Morawska-Stanecka zadała trzy pytania o delegacje prokuratorów. Lidia Staroń odpowiedziała zaledwie na jedno. Michał Kamiński wyjaśnił, że podobnie brzmiące pytanie nie musi oznaczać tego samego. – Michał, przestań, dobrze? – odpowiedziała Lidia Staroń.

Aleksander Pociej pytał o to, jak Lidia Staroń głosowała ws. zwiększenia budżetu dla RPO. Kandydatka nie chciała odpowiedzieć wprost. W końcu senator odparł: Pomogę, w ogóle pani senator nie zagłosowała. – No widzi pan, widzi pan, bo muszę sprawdzić, jaki jest budżet – powiedziała Lidia Staroń. – To pani senator nie sprawdziła, głosując budżet? Tylko w tym punkcie pani nie głosowała – skomentował Pociej. – No właśnie dlatego, może, nie wiem – odpowiedziała Staroń – ripostowała kandydatka PiS na RPO.

