Uwaga! TVN: 3-letnia Zuzia została bestialsko skatowana. Rodzice z zarzutem usiłowania zabójstwa

Rodzice Zuzi trafili na trzy miesiące do aresztu. Według śledczych obrażenia dziecka wskazywały na to, że było katowane przez dłuższy czas. – Jeżeli chodzi o obrażenia na jej ciele – były to przede wszystkim różnego rodzaju sińce, które powstały w różnym czasie. W żadnym wypadku nie mogło to być jedno zdarzenie – mówi Kukawski. I zaznacza: – Również wieloodłamowe złamanie kości ramienia prawego było zadawnione, więc to musiało trwać już jakiś czas. Natomiast jeżeli chodzi o obrażenia głowy, to powstały z pewnością nie później niż kilka dni przed 28 maja.

Kto krzywdził Zuzię?

Rodzice Zuzi podejrzani są o znęcanie nad dzieckiem. Śledczy postawili im także zarzut usiłowania zabójstwa. Zarówno rodzina Sylwii M., jak i jej konkubenta zadają sobie pytanie, kto był oprawcą dziecka. - On siedział w więzieniu. Ale uważamy z rodziną, że on tego by nie mógł zrobić. Kochał jednak dzieci – stwierdza kuzynka Przemysława O.

Mimo że Przemysław O. spędził jakiś czas w więzieniu za przestępstwa przeciwko mieniu, jego znajomi również nie wierzą, że to on mógł skatować Zuzię. Nie chcieli rozmawiać przed kamerą, ale mają wytłumaczenie tego, co się stało. Według nich dziewczynka spadła ze schodów.

Inaczej sprawę oceniają bliscy Sylwii M. – Jako siostra nie powinnam tego mówić, ale wyobrażam sobie, że to Sylwia mogła robić takie rzeczy – przyznaje Kinga. I uzasadnia: – Gdyby pan przeżył to, co ja mieszkając z nią, to mógłby pan uwierzyć. Sylwia była osobą, która miała objawy agresji.

Co wiadomo o Sylwii M.?

Sylwia M. przez lata była częściowo ubezwłasnowolniona przez matkę. – Sprawiała problemy i przez to mama zawsze miała dużo na głowie. Uciekała z domu, miała problemy ze sobą i się cięła – mówi Kinga. I dodaje: – Na przykład Sylwia udawała atak padaczki, choć jej nie ma. Pogotowie oczywiście nic nie stwierdziło.

Kilka lat temu Sylwia M. przeprowadziła się do Torunia. Tam zamieszkała z Przemysławem O.

– To, co ona mówiła, często mijało się z prawdą. Nie wiedzieliśmy, czy są to fakty, czy wymysły. Na przykład mówiła o mieszkaniu, czemu się szybko przeprowadzili. Powiedziała mamie, że kupili sobie nowe mieszkanie, albo, że dostali w spadku po wujku Przemka – opowiada Kinga.

Właścicielka mieszkania o rodzinach Zuzi

Rozmawialiśmy z jedną z osób, które wynajmowały mieszkanie parze. – W momencie, kiedy weszliśmy do mieszkania, żeby im je pokazać, to oni od razu stwierdzili, że podpisujemy umowę, bez oglądania. Zdziwiło mnie, że na dole stały już busy z ich rzeczami. Tłumaczyli, że musieli szybko zmienić miejsce zamieszkania – opowiada właścicielka lokalu.