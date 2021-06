Abp Marek Jędraszewski: To nasz obowiązek dziękować Bogu za braci Kaczyńskich

W katedrze na Wawelu w 72. rocznicę urodzin Lecha i Jarosława Kaczyńskich odbyła się msza z udziałem prezesa Prawa i Sprawiedliwości, premiera Mateusza Morawieckiego i innych polityków partii rządzącej. W czerwcu dzień urodzin tragicznie zmarłego przed Smoleńskiem prezydenta RP i jego brata bliźniaka zbiega się z miesięcznicą pogrzebu pary prezydenckiej.

Homilia abpa Marka Jędraszewskiego z 18 czerwca

Tego dnia mszę świętą sprawował metropolita krakowski Marek Jędraszewski. W trakcie homilii arcybiskup nawiązał do fragmentu Kazania na Górze, zwracając uwagę na „perspektywę myślenia o życiu człowieka w kategoriach ostatecznych oraz konieczność dalekowzroczności, przenikliwości i krytycyzmu w ludzkim postępowaniu” . Wskazał, że stawianie, wzorem św. Augustyna, Boga na pierwszym miejscu, wszystko w życiu ustawia we właściwej kolejności. Jako przykład osób, które w ten sposób postępowały, wskazał św. Pawła, a bardziej współcześnie - kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Co abp Jędraszewski mówił o braciach Kaczyńskich?

Mówiąc o dniu urodzin Jarosława i Lecha Kaczyńskich, abp Jędraszewski wskazał, ze 18 czerwca jest dniem do dziękczynienia na za ich matkę Jadwigę i dar ich życia.

– To wątek bardzo osobisty, ale jako wspólnota Kościoła żyjąca nauką Chrystusa mamy prawo, by dziękować za to życie śp. prezydenta Lecha Kaczyńskiego i prezesa Jarosława Kaczyńskiego w kategoriach ludu Bożego, który cieszy się, że w nim od tylu lat żyją takie osoby. To nasz obowiązek dziękować Panu Bogu za nich – mówił abp Marek Jędraszewski podkreślając konieczność „dziękowania za dar ich życia dla Polski”.

Słowa abpa Marka Jędraszewskiego relacjonuje Archidiecezja Krakowska.

