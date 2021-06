Szczecin. Autostrada A6 zablokowana. Zapaliły się dwa czołgi

Jak relacjonuje „Gazeta Wyborcza” , do zdarzenia doszło około godziny 11:40 na odcinku autostrady A6 w kierunku Kołbaskowa na wysokości ul. Seledynowej w Szczecinie. Dziennik podaje, że zapaliły się dwa czołgi z konwoju pojazdów zmierzających w kierunku polsko-niemieckiej granicy. Jak do tego doszło?

– Doszło najprawdopodobniej do samozapłonu czołgu przewożonego na lawecie. W tej chwili płoną dwa pojazdy – relacjonowała Ewelina Gryszpan ze szczecińskiej policji. Jak przekazał kpt. Franciszek Goliński, rzecznik PSP w Szczecinie, czołgi były przewożone bez amunicji – liczne wybuchy, które słyszeli okoliczni mieszkańcy to wybuchy opon z lawety. Na miejscu pracowało 5 zastępów straży pożarnej. Do szpitala trafiły dwie osoby – mężczyźni w wieku 35 i 36 lat.

Objazdy w okolicach Szczecina

Nietypowe zdarzenie wywołało poważne konsekwencje – zablokowana została autostrada, a policja kierowała na objazdy na wysokości Pyrzyc i Gryfina. Doszło do licznych utrudnień w ruchu drogowym. Osoby jadące w kierunku Świnoujścia muszą kierować się na objazd przez miejscowość Banie. Kierowcy zmierzający w stronę Gorzowa Wielkopolskiego powinni z kolei skorzystać z objazdu przez Radziszewo.

