Rafał Trzaskowski otworzył Paradę Równości. Tłum ruszył ulicami Warszawy

Parad Równości ruszyła z placu Defilad w sobotę o godz. 15:00. Wcześniej odbyło się przemówienie prezydenta Rafała Trzaskowskiego.

– Parada równości to święto całej społeczności LGBT+, ale to również święto wszystkich, którzy są tolerancyjni, wszystkich, którzy są uśmiechnięci, wszystkich, którzy patrzą w przyszłość, wszystkich, którzy chcą, żeby Warszawa była dla wszystkich. Brawo dla was! – mówił Trzaskowski.

Prezydent poinformował, że objął imprezę swoim patronatem. – Jak w innych miastach Europy i świata udzielam po raz drugi tego, co najważniejsze, czyli patronatu. Bo patronat to to, co może dać prezydent, co może dać miasto swojej społeczności – tłumaczył. – Jestem tutaj po raz kolejny, żeby zaświadczyć, że zawsze będziemy razem, że zawsze będziemy razem, że zawsze będziemy stali przy tych, którzy są słabsi, których inni próbują rugować na margines społeczeństwa, którzy są atakowani. Takie jest zadanie samorządowców – dodał.

Trzaskowski wezwał uczestników, żeby uważali na siebie. – Są straszne upały, przez cały czas są obostrzenia covidowe, starajcie się trzymać dystans. Ale przede wszystkim dobrze się bawcie. Pozdrawiam was! – zakończył przemówienie prezydent.

Tuz po przemówieniu Trzaskowskiego, z Pałacu Kultury i Nauki spuszczono wielką tęczową flagę, która została podarowana przez ratusz. Flaga została dalej poniesiona w marszu.

Parad Równości w Warszawie. Którędy przejdzie pochód?

XX Parada Równości przejdzie ulicami: Marszałkowską przez pl. Konstytucji, następnie Waryńskiego i Batorego do skrzyżowania z Al. Niepodległości. W godzinach 15-18 na Placu Defilad będzie trwał koncert.

W związku z Paradą Równości w Warszawie planowane są zmiany w ruchu i kursowaniu komunikacji miejskiej. Urząd m. st. Warszawy zapowiada, że mogą nastąpić czasowe wstrzymania ruchu samochodów, a autobusy będą kierowane na najbliższe trasy objazdowe. W związku z formowaniem się szyku parady możliwe jest także zamknięcie ul. Świętokrzyskiej na odcinku od ronda ONZ do ul. Marszałkowskiej.

Zmiany w kursowaniu komunikacji miejskiej 19 czerwca

Swoje trasy zmienią autobusy linii: 100, 102, 109, 111, 116, 117, 118, 127, 128, 131, 138, 143, 151, 158, 159, 160, 171, 175, 178, 180, 182, 187, 188, 222, 501, 502, 503, 507, 514, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 525, 901. W czasie przemarszu tramwaje nie będą kursowały ul. Marszałkowską i w Al. Jerozolimskich. Swoje trasy zmienią tramwaje linii: 4, 9, 10, 14, 15, 18, 22, 24, 25, 35, 36, 78.

Urząd miasta podkreśla, że w tym dniu wygodniej będzie się przemieszczać metrem. Dojazd do podziemnej kolei ułatwi autobusowa linia zastępcza Z-4, która będzie kursować z przystanku Metro Wilanowska 02 ulicami: Puławska, Rakowiecka, al. Niepodległości do stacji metra Pole Mokotowskie. Z metra Pole Mokotowskie autobusy linii Z-4 pojadą z powrotem do stacji metra Wilanowska przez al. Niepodległości i ulice Rakowiecką i Puławską.