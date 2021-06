Jakimowicz natknął się na Paradę Równości. „Ewidentne zaburzenia osobowości”

W sobotę 19 czerwca ulicami Warszawy przeszła XX Parada Równości. Otworzył ją prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski, który objął oficjalny patronat nad tym wydarzeniem.

Do Parady Równości we wpisie na Instagramie odniósł się Jarosław Jakimowicz, aktor i prezenter TVP Info. Poinformował, że trafił na paradę, wracając z restauracji.

Jakimowicz o Paradzie Równości: Obcy są wśród nas

„Upał jak ch.... to się wybrałem na chłodnik na ul Świętokrzyską. Zjadłem i szybko uciekam, biegnę do domu nie oglądając się za siebie. Mam 100 procent pewności,że obcy są wśród nas” – stwierdził Jakimowicz.

Prezenter TVP stwierdził, że nie chodzi mu o miłość osób LGBT.

„Uwierzcie mi,że nie chodzi mi o to, że chłopak może kochać chłopaka, albo dziewczyna, dziewczynę. Ale co ci młodzi ludzie robią z siebie? NIKT NIE MUSI BY PIĘKNYM I IDEALNYM! ZAZNACZAM! Ale jak widzę, to jest wyścig: im kto mniej urodziwy to jeszcze większe ufo z siebie robi!” – tłumaczył Jakimowicz. „Ja już nie mogę rozpoznać, kto z kim idzie, to jest KOSMOS! To nie chodzi o odmienność płciową, ale to są ewidentne zaburzenia osobowości” – dodał.

Skrytykował też polityków, którzy wspierają Paradę Równości.

„Politycy, którzy wykorzystują tych młodych ludzi w pędzie do swojego dobicia się do koryta, powinni być potężnie ukarani! Karierę na słabych chcesz robić Trzaskowski, nieładnie, ale zemści się to wcześniej czy później. KONIEC ŚWIATA” – ocenił.

W kolejnym wpisie stwierdził, że parada go zmęczyła. „Tak mnie zmęczyła ta przepiękna parada, że poszedłem na najlepsze, owocowe, KOLOROWE, tęczowe pierogi w Warszawie – stwierdził. »Ty rasisto! Homofobie!« zaraz będzie jęczał Ośrodek Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenoficznych” – dodał, kpiąc z ewentualnych oskarżeń wobec siebie.