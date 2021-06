Garwolewo. Pracownicy z Ukrainy w pożarze stracili dobytek, zostali bez ubrań. Można im pomóc

Przebieg akcji relacjonowali strażacy z OSP Rębowo. Jak piszą, gdy dotarli na miejsce zastali płonącą halę magazynową i budynek gospodarczy. Jak relacjonował rzecznik płońskiej straży Janusz Majewski, na górze tego drugiego znajdowały się kwatery dla pracowników sezonowych z Ukrainy.

Z pożarem przez kilka godzin walczyło 20 zastępów straży wspieranych przez okolicznych mieszkańców, którzy m.in. dowozili wodę do picia, pomagali rozciągać linie gaśnicze a także sami pomagali gasić pożar, choć – jak podkreślają strażacy – nie mieli specjalistycznej odzieży do takich działań.

Pracownicy z Ukrainy stracili dobytek. Trwa zbiórka rzeczy

Pożar gospodarstwa w Garwolewie to nie tylko dramat właściciela, ale też pracowników. Jak relacjonują strażacy, Ukraińcy stracili swój dobytek. „Apelujemy o przekazanie ubrań, butów i innych elementów garderoby. Jeśli ktoś z Państwa ma taką możliwość prosimy o dostarczenie ubrań pod adres: Garwolewo 21, 09-150 Czerwińsk nad Wisłą” – piszą ochotnicy z Rębowa. A my do ich apelu się dołączamy!

