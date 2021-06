Kazimierz Michał Ujazdowski dołącza do klubu Koalicja Polska-PSL

– Będzie efekt śnieżnej kuli, będziemy się zwiększać, będziemy zwiększać swoją aktywność i poparcie społeczne – mówił poseł Marek Biernacki z Koalicji Polskiej w programie na antenie Polsat News. – To nie jest tajemnicą, że do nas przystąpi Kazimierz Michał Ujazdowski, tak samo Ireneusz Raś zgłosił akces do naszego klubu wyrzucony z klubu Platformy Obywatelskiej – dodał były szef MSW, przypominając o transferze do klubu Koalicji Polskiej sprzed tygodnia.

Biernacki o Koalicji Polskiej: S ilne centrum jest potrzebne

Biernacki zapewniał, ze jego ugrupowaniu nie chodzi o transfery, a o „budowę pewnych środowisk politycznych”, które będą współpracowały z Koalicją Polską.

– Celem Koalicji Polskiej, PSL-u i pozostałych partnerów jest budowa silnego centrum w Polsce. Uważam, że to silne centrum jest potrzebne – mówił Biernacki. – O to chodzi Platformie i PiS-owi, żeby był podział, polaryzacja. Ta wojna, która istnieje, jest na rękę i Platformie i PiS-owi. Nam zależy na tym, żeby polskie społeczeństwo miało wybór, na dziś tego wyboru nie ma – dodał.

O godz. 10:00 przed Trybunałem Konstytucyjnym w Warszawie ma odbyć się konferencja Władysława Kosiniaka-Kamysza przewodniczącego klubu Koalicja Polska PSL-UED-Konserwatyści dotycząca poszerzenia ugrupowania.

