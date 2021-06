Michał Dworczyk ofiarą głupiego „żartu”. „Na miejsce przyjechali strażacy”

Jak informuje „Super Express”, we wtorek 22 czerwca wieczorem, służby otrzymały informację o pożarze w domu szefa Kancelarii Premiera Michała Dworczyka. Na miejsce przyjechały dwie jednostki straży pożarnej. Na szczęście okazało się, ze alarm był fałszywy.

„ Ktoś zadzwonił na straż i powiedział, że w domu na obrzeżach Warszawy, w którym mieszka Michał Dworczyk, jest pożar i czworo dzieci jest uwięzionych. Przyjechała straż, na szczęście to był głupi żart ” – powiedział informator w rozmowie z „Super Expressem”.

Atak cybernetyczny na skrzynkę e-mailową Michała Dworczyka

Szef KPRM nie ma ostatnio łatwych dni. Jakiś czas temu był ofiarą ataku na swoją prywatną skrzynkę pocztową.

W wywiadzie dla „Wprost” Michał Dworczyk odniósł się do ostatnich wydarzeń. – Każda akcja dezinformacyjna opiera się na tym, że miesza się informacje prawdziwe ze zmanipulowanymi oraz całkowicie fałszywymi – pokazywałem paniom obrzydliwy film, który jest kolportowany jako moja rzekoma korespondencja. Intencją atakujących jest to, żeby wprowadzić jak najwięcej szumu informacyjnego, a także, by skupić uwagę polityków, mediów, służb oraz obserwować reakcje – powiedział szef KPRM.

