PiS przegrał głosowanie, zamieszanie w Sejmie. „Trzeba anulować”, „Analiza VAR”

W środę 23 czerwca w Sejmie odbyło się głosowanie, które dotyczyło uzupełnienia porządku obrad o informację prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobro w sprawie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie dotyczącej Daniela Obajtka. Głosowanie zostało przegrane przez koalicję rządzącą. Elżbieta Witek zwołała wówczas Konwent Seniorów, a jej decyzja wywołała obawy posłów opozycji, że głosowanie zostanie anulowane.

„PiS przegrywa głosowanie ws. Obajtka. Zgodnie z prawem informacja w tej sprawie powinna wejść do porządku obrad. A co robi Pani Marszałek Witek? Chce reasumpcji głosowania!” – komentowała Kamila Gasiuk-Pihowicz (KO). „Przed chwilą opozycja sejmowa wygrała głosowanie w Sejmie. Marszałek Witek oczywiście chce powtórzyć głosowanie. Zwołała Konwent Seniorów. Opozycja protestuje” – skomentowała Wanda Nowicka z Lewicy.

Głosowanie w Sejmie. Jaka decyzja została podjęta?

Franciszek Sterczewski, odnosząc się do zaistniałej sytuacji, użył sportowego porównania. „No i znów, trzeba anulować, bo PiS przegrał głosowanie nad informacją ministra niesprawiedliwości. 5 min. przerwy, chyba na analizę VAR” – napisał poseł KO. „Głosowanie ws. rozstrzygnięcia pierwszego punktu spornego dot. informacji Ministra Ziobro nt. spraw Obajtka wygrane przez opozycję. Efekt? »Trzeba anulować«” – napisała Małgorzata Tracz (KO), nawiązując do sytuacji z listopada 2019 roku.

Głosowanie zostało ostatecznie uznane za ważne, co ogłosiła na sali sejmowej Elżbieta Witek. „Ku zaskoczeniu, wygrane przez nas głosowanie ws. Obajtka zostaje. Informacja jutro pod koniec posiedzenia Sejmu” – poinformowała w kolejnym wpisie Małgorzata Tracz. „Informacja Ziobry o Obajtku wchodzi do porządku obrad Sejmu, bo PiS przegrał głosowanie. Opozycja współpracująca, to opozycja wygrywająca” – napisał Tomasz Trela z klubu Lewicy.

Politycy opozycji komentują głosowanie w Sejmie

Małgorzata Prokop

