Rząd podał szczegóły loterii szczepionkowej. Jak się zapisać i co można wygrać?

Michał Dworczyk poinformował podczas konferencji prasowej, że do tej pory w Polsce podano 27 mln dawek szczepionek przeciwko COVID-19. W pełni zaszczepionych jest 12 mln osób. W grupie powyżej 70. roku życia jest ponad 77 proc. osób jest zaszczepionych lub zapisanych na szczepienie. Najmniej szczepień (lub zapisów) jest w grupie wiekowej 18-29 lat – 38 proc. – To wielkie wyzwanie, aby przekonywać do szczepień tych, którzy nie są jeszcze pewni. Trzeba sobie jasno powiedzieć, że jeśli zaszczepi się za mało osób, wówczas narażamy się na czwartą falę pandemii – podkreślał Michał Dworczyk.

twitter

Pomoc dla gmin - jaka, dla kogo

Z kolei Paweł Szefernaker poinformował o wsparciu dla gmin na promocję szczepień. Pierwszy konkurs to „gmina na medal” – pierwsze 500 gmin w Polsce otrzyma po 100 tys. złotych za zaszczepienie minimum 67 proc. mieszkańców. Drugi konkurs to „najbardziej odporna gmina”.

To konkurs dla gmin w trzech kategoriach – małe, średnie i duże gminy. 49 małych gmin (do 30 tys. mieszkańców), 3 średnie gminy (do 100 tys. mieszkańców) oraz jedna duża gmina (powyżej 100 tys. mieszkańców) z najwyższym wskaźnikiem zaszczepienia w Polsce otrzymają nagrody w wysokości miliona złotych. Dwa miliony złotych może wygrać gmina, która będzie miała najwyższy procent zaszczepionych mieszkańców.

twitter

Loteria szczepionkowa - kiedy

Zapowiadana już wcześniej przez rząd loteria szczepionkowa będzie trwała od 1 lipca do 30 września 2021 roku. Udział będą mogły wziąć wszystkie osoby pełnoletnie, które dokonały kompletnej procedury zaszczepienia się i zarejestrowały się w loterii.

Loteria szczepionkowa - jak się zapisać

Co musisz zrobić, aby wziąć udział w loterii? Wystarczy komputer lub telefon z dostępem do Internetu Zarejestruj się na swoim Internetowym Koncie Pacjenta lub zadzwoń na infolinię 989 i wyraź zgodę na udział w loterii do 30 września. Nie zapomnij o zaktualizowaniu swojego numeru telefonu komórkowego. Na ten numer otrzymasz powiadomienie SMS w przypadku wygranej. Otrzymasz także wiadomość SMS z PKO BP z kodem umożliwiającym wypłatę nagrody z bankomatu. Pieniądze będziesz mógł również wypłacić w oddziale PKO BP.

twitter

Loteria szczepionkowa - co można wygrać?

Każda osoba, która przystąpi do loterii ma cztery szanse na wygranie narody:

nagroda natychmiastowa : co 500 zarejestrowana osoba otrzyma 200 zł, a co 2000 osoba 500 zł

: co 500 zarejestrowana osoba otrzyma 200 zł, a co 2000 osoba 500 zł nagroda tygodniowa : w każdą środę do wygrania jest 5 nagród o wartości 50 tys. zł oraz 60 hulajnóg elektrycznych

: w każdą środę do wygrania jest 5 nagród o wartości 50 tys. zł oraz 60 hulajnóg elektrycznych nagroda miesięczna : co miesiąc można wygrać 2 nagrody o wartości 100 tys. zł oraz 2 samochody Toyota Corolla

: co miesiąc można wygrać 2 nagrody o wartości 100 tys. zł oraz 2 samochody Toyota Corolla nagroda finałowa: 6 października rozlosowane zostaną 2 nagrody o wartości miliona zł oraz 2 samochody Toyota C-HR

twitterCzytaj też:

Te rzeczy Polacy robili w czasie lockdownów. Jednak nie były zbyt zdrowe