Wraca sprawa zwrotu mienia żydowskiego. Izrael oburzony decyzją Sejmu

W czwartek 24 czerwca Sejm uchwalił nowelizację Kodeksu postępowania administracyjnego. Zdaniem części ekspertów przyjęcie zmian zamknie drogę ocalonym z Holokaustu do dochodzenia roszczeń, a ustawa wprost zabrania zwrotu mienia żydowskiego. Decyzja polskiego Sejmu została skrytykowana przez Izrael.

Szef MSZ Izraela: Nowe polskie prawo jest hańbą

„Nie mam zamiaru milczeć w obliczu tego prawa. To bezpośrednie i bolesne pogwałcenie praw ocalałych z Holokaustu i ich potomków. To nie pierwszy raz, kiedy Polacy próbują zaprzeczyć temu, co zrobiono w Polsce podczas Holokaustu” - napisał na Twitterze izraelski minister spraw zagranicznych.

Yair Lapid dodał, że żadne prawo nie zmieni historii. „Nowe polskie prawo jest hańbą i poważnie zaszkodzi stosunkom między dwoma krajami. Izrael stanie jako mur obronny chroniący pamięć o Holokauście oraz honor ocalałych z Holokaustu i ich własność- ocenił. W dalszej części swojego oświadczenia zaznaczył, że zachowanie pamięci o Holokauście, troska o prawa ocalonych z Holokaustu, w tym kwestia zwrotu mienia żydowskiego z okresu Holokaustu, są kluczowym elementem jego istnienia i określenia tożsamości Państwa Izrael” – podkreślił.

Ambasada Izraela: Polska wie, co jest właściwym krokiem w tej sprawie

Z kolei ambasada Izraela w Polsce zaznaczyła, że „zachowanie pamięci o Zagładzie i troska o prawa ocalonych z Holokaustu, do których zalicza się kwestia zwrotu mienia żydowskiego, są kluczowymi elementami tożsamości i leżą u podstaw istnienia Izraela”. „Procedowana obecnie zmiana ustawy w rezultacie uniemożliwi zwrot mienia żydowskiego lub ubieganie się o rekompensatę za nie. To niemoralne prawo poważnie uderzy w stosunki między naszymi państwami” - napisano w oświadczeniu dodając, że Polska wie, co jest właściwym krokiem w tej sprawie.

Jakie zmiany przyjął Sejm?

Nowelizacja Kodeksu postępowania administracyjnego zakłada zmianę przepisu nakazującego uznawanie decyzji administracyjnej za nieważną z powodu "rażącego naruszenia prawa" - bez względu na fakt, jak dawno ją wydano. Według noweli, jeśli upłynęło 30 lat, to nie będzie już możliwości postępowania ws. nieważności decyzji.

Takie rozwiązanie poparło 309 posłów: 227 z PiS, 1 z KO (Franciszek Sterczewski), 41 z Lewicy, 20 z Koalicji Polskiej, 5 z Konfederacji, 6 z Polski 2050, 3 z ruchu Kukiz'1 oraz posłowie niezależni. Nikt nie był przeciw a 120 polityków wstrzymało się od głosu: 114 z klubu KO, 2 z Lewicy (Andrzej Szejna i Andrzej Rozenek), 2 z Konfederacji (Janusz Korwin-Mikke i Dobromir Sośnierz) oraz posłowie niezależni Ryszard Galla i Paweł Zalewski. O dalszych losach ustawy zadecyduje Senat.

