Sejm. Opozycja oburzona koszulką Rzecznika Praw Dziecka. „Wstyd i żenada”

Rzecznik Praw Dziecka w nocy z czwartku na piątek 25 czerwca udzielił Sejmowi informacji na temat swojej działalności w 2020 roku. Mikołaj Pawlak chwalił się m.in. uruchomieniem specjalnego telefonu wsparcia dla dzieci i młodzieży. Podkreślił, że dzięki temu pomysłowi udało się uratować wiele osób, które szczególnie w czasie pandemii koronawirusa potrzebowały pomocy specjalistów. Mówił o działaniach związanych z tzw. porwaniami rodzicielskimi. RPD dużą część swojego wystąpienia poświęcił konieczności ochrony życia od poczęcia do naturalnej śmierci.

Co Rzecznik Praw Dziecka miał na koszulce?

Szczególną uwagę zwróciła nie tyle treść wystąpienia Rzecznika Praw Dziecka co koszulka, którą miał na sobie podczas przemawiania z sejmowej mównicy. Na białym t-shircie widniał wizerunek dziecka w umownej macicy w symbolicznym kształcie serca. Ta popularna grafika kilka tygodni temu pojawiła się na bilboardach w wielu polskich miastach. Za kampanię pro-life odpowiadała Fundacja Nasze Dzieci – Edukacja, Zdrowie, Wiara. Podkreślano, że „celem akcji jest promocja wartości miłości małżeńskiej i rodzicielskiej”.

Warto w tym miejscu zaznaczyć, że grafika zastosowana na plakatach stworzona została przez artystkę o kompletnie odmiennych poglądach. Autorka nie miała jednak pojęcia, że jej dzieło wykorzystuje się w celu promocji postaw pro-life i jak wytłumaczyła na Instagramie, sama jest zwolenniczką możliwości podejmowania samodzielnych decyzji przez kobiety.

Opozycja krytykuje Rzecznika Praw Dziecka

– Ten obrazek pokazuje prawo do życia, które jest wymienione w ustawie o RPD. Prawo do życia jest najważniejszym prawem człowieka, które przysługuje każdemu i stoi przed jakimkolwiek innym prawem. Po wyroku TK nareszcie prawo do życia jest chronione w Polsce tak, jak powinno być – zaznaczył Mikołaj Pawlak.

Krytyczni wobec happeningu Rzecznika Praw Dziecka są posłowie opozycji. W mediach społecznościowych pojawiło się mnóstwo negatywnych komentarzy. Politycy zarzucali RPD ideologizację urzędu.

Franciszek Sterczewski stwierdził, że „Mikołaj Pawlak jest rzecznikiem wszystkich dzieci pod warunkiem, że nie są kobietami, osobami LGBT, ateistami czy mniejszościami rasowymi”.

