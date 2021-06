Manifestacja Rycerzy Chrystusa Króla w Warszawie. Na czele kontrowersyjny duchowny

W czwartek 24 czerwca ulicami Warszawy przeszła manifestacja Rycerzy Chrystusa Króla. Uczestnicy byli ubrani w charakterystyczne czerwone peleryny i śpiewali „Bóg jest królem”, a marsz odbywał się pod hasłem „Królowa Polski Maryja idzie do Sejmu”. Jak relacjonuje dalej wyborcza.pl, pod niższą izbą parlamentu stanął wielki krucyfiks i obraz Matki Boskiej Jasnogórskiej.

Manifestacja Rycerzy Chrystusa Króla w Warszawie

Uczestnicy manifestacji chcieli przekazać figurki Chrystusa politykom i dowódcy policji, ale nie doszło do spotkania, a figurki otrzymali ochotnicy. Przed krzyżem przemawiał ksiądz Piotr Natanek. – Idziemy z księdzem Natankiem. To marsz, by ustanowić Jezusa królem Polski, ale ponieważ nie chcą tego zrobić, wie pan, ani w Kościele, ani w Sejmie, to ogłaszamy, że każdy może to zrobić w domu, odmawiając nowennę – powiedziała informatorka portalu wyborcza.pl. Na zakończenie manifestacji jej uczestnicy modlili się na klęczkach, zawierzając Polskę i wszechświat Chrystusowi.

Trzeba przypomnieć, że dziesięć lat temu kardynał Stanisław Dziwisz nałożył na księdza Natanka karę suspensy, co oznacza, że duchowny nie może sprawować funkcji kapłańskich. Powodem podjęcia takiej decyzji było głoszenie przez ks. Natanka poglądów niezgodnych z oficjalną nauką Kościoła.

