1,5-tonowa przesyłka z koralowcami na Okęciu. Celnicy uratowali 764 żywych osobników

Według zgłoszonych do odprawy dokumentów przesyłka miała zawierać m.in. różne zwierzęta morskie. Rewizja pierwszych kartonów wykazała jednak rozbieżności, które wskazywały na niezgodność z deklaracją importera i zezwoleniami konwencji waszyngtońskiej CITES. W tej sytuacji, funkcjonariusze z Oddziału Celnego Towarowego I w Warszawie Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego (MUCS) przeprowadzili pełną rewizję przesyłki. W 50 kartonach ujawnili 883 okazów koralowców rafotwórczych.

Koralowce trafiły do polskich ogrodów zoologicznych

O zawartości przesyłki poinformowano Miejski Ogród Zoologiczny w Warszawie, którego eksperci dokonali przeglądu koralowców. W tym przypadku zadaniem KAS i ogrodów zoologicznych było uratowanie jak największej liczby koralowców i zapewnienie im fachowej opieki do zakończenia sprawy sądowej.

Stołeczny ogród przyjął łącznie 764 żywych osobników różnych gatunków koralowców. Spośród nich 259 osobników trafiło do akwariów ZOO w Warszawie, 326 koralowców pojechało do wrocławskiego ZOO, a 179 do płockiego. Niestety, 119 koralowców nie przeżyło długiego transportu z Indonezji.

Obecnie zwierzęta mają zapewnione warunki zgodne z wymaganiami danego gatunku i są bezpieczne. Sprawę prowadzi Wydział Dochodzeniowo-Śledczy MUCS w Warszawie.

Czym są koralowce i dlaczego nie powinniśmy ich wyławiać

Rząd koralowców rafotwórczych (Scleractinia) wyróżnia ponad 1300 gatunków zwierząt, do których należą kolonialne polipy, tworzące masę wapienną wysp koralowych, tzw. atoli. Wszystkie gatunki koralowców rafotwórczych (Scleractinia spp) są gatunkami chronionymi, wyszczególnionymi na liście Konwencji Waszyngtońskiej CITES.

Ich przewozowi przez granicę powinno towarzyszyć zgłoszenie celne i przedstawienie zezwoleń eksportowo-importowych wydanych przez odpowiednie organy administracyjne w kraju wywozu i kraju przywozu. W Polsce jest to Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Przewóz koralowców rafotwórczych bez spełnienia tych warunków jest przestępstwem, zagrożonym karą pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat.

Głównymi przyczynami ginięcia koralowców są m.in. ocieplenie klimatu oraz nielegalne pozyskiwanie przez człowieka żywych okazów, a nawet ich szkieletów, często przywożonych jako pamiątki turystyczne. Dlatego też Krajowa Administracja Skarbowa i ogrody zoologiczne apelują do urlopowiczów, by nie przywozili z wakacji tego typu pamiątek.

Czytaj też:

Polacy pomogą Czechom. Premier Morawiecki wysyła strażaków