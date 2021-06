Departament Stanu USA krytykuje Polskę. Chodzi o decyzję Sejmu

W czwartek 24 czerwcaSejmuchwalił nowelizację Kodeksu postępowania administracyjnego. Zdaniem części ekspertów przyjęcie zmian zamknie drogę ocalonym z Holokaustu do dochodzenia roszczeń, a ustawa wprost zabrania zwrotu mienia żydowskiego. Decyzja Sejmu została skrytykowana przez władze Izraela. Głos zabrał także rzecznik amerykańskiego Departamentu Stanu.

USA apelują do Polski

Ned Price zaapelował do polskiego Sejmu o wstrzymanie prac nad ustawą. „Apelujemy do Polski, aby nie posuwała się naprzód z tym ustawodawstwem” - napisał na swoim profilu na Twitterze przedstawiciel administracji USA. „Wierzymy w znaczenie rozwiązania kwestii restytucji z czasów Holokaustu, aby zapewnić sprawiedliwość i równość wszystkim ofiarom. Wczorajsza decyzja polskiego parlamentu była krokiem w złym kierunku” - dodał.

twitter

Ambasada Izraela: Polska wie, co jest właściwym krokiem w tej sprawie

Decyzja polskiego Sejmu została skrytykowana przez Izrael. W ostrych słowach wypowiedział się szef MSZ Yair Lapid. Ambasada Izraela w Polsce zaznaczyła, że „zachowanie pamięci o Zagładzie i troska o prawa ocalonych z Holokaustu, do których zalicza się kwestia zwrotu mienia żydowskiego, są kluczowymi elementami tożsamości i leżą u podstaw istnienia Izraela”. „Procedowana obecnie zmiana ustawy w rezultacie uniemożliwi zwrot mienia żydowskiego lub ubieganie się o rekompensatę za nie. To niemoralne prawo poważnie uderzy w stosunki między naszymi państwami” – napisano w oświadczeniu dodając, że „Polska wie, co jest właściwym krokiem w tej sprawie”.

MSZ: Polacy tak jak Żydzi byli ofiarami niemieckich zbrodni

Wiceszef MSZ Paweł Jabłoński zaznaczył, że „Polacy tak jak Żydzi byli ofiarami straszliwych niemieckich zbrodni”. „Uchwalona w Sejmie ustawa chroni ofiary tych zbrodni i ich spadkobierców przed oszustwami i nadużyciami; jest realizacją wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 2015 r. W wyniku dzikiej reprywatyzacji w Warszawie i innych miastach wiele osób zostało pozbawionych dorobku życia. Próby zablokowania ustawy to wsparcie dla dalszego trwania tej niesprawiedliwości. Ani państwo Izrael, ani nikt inny nie powinien takiego wsparcia udzielać” - podkreślił.

A Mateusz Morawiecki dodał, że „tak długo, jak on będzie premierem, Polska nie będzie płaciła ani złotówki, ani euro, ani dolara za niemieckie zbrodnie”.

