Piotr Ikonowicz prosi o pieniądze. „Potrzebuję ich na czynsz, utrzymanie i benzynę”

Na Facebooku Piotra Ikonowicza – działacza społecznego, dziennikarza, a prywatnie brata słynnej restauratorki Magdy Gessler – pojawił się wpis i link do konta na Patronite. „Muszę się z tego wytłumaczyć, bo sięgam do waszych kieszeni” – napisał Ikonowicz.

Jak się okazuje, Ikonowicz prosi tam o wsparcie swojej działalności. „Potrzebuję tych pieniędzy na czynsz, utrzymanie i benzynę. To wraz z zarobionymi dziennikarstwem wierszówkami pozwoli mi utrzymać rodzinę oraz prowadzić dalej pełną parą działalność Społecznego Rzecznika Praw Obywatelskich” – pisze.

„Mam 24 godziny i dzielę je między sen i pomaganie ludziom”

„Mam 24 godziny i dzielę je między sen i pomaganie ludziom. Staram się pomóc jak największej liczbie osób i to wiąże się oczywiście również z dużymi technicznymi kosztami dojazdu, wynajmu lokali, kupna tonerów itd. Oczywiście, jeżeli będziecie wpłacać na mojego Patronite'a to pomożecie mi pomagać. Nie wymagam od Was, żebyście stanęli u mojego boku i pomagali tak jak ja, ale jedno, co możecie zrobić to uwolnić mnie od konieczności chałturzenia, żeby te koszty pokryć i żeby jakoś przetrwać pomagając jak najwięcej jak największej liczbie osób. Z góry dziękuję za wpłatę” – tłumaczy.

