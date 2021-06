Dramatyczne skutki burz w Polsce. Morawiecki zapowiada pomoc finansową

W piątek 25 czerwca Mateusz Morawiecki pojawił się w Librantowej koło Nowego Sącza. Przez tą niewielką miejscowość dzień wcześniej przeszła potężna trąba powietrzna. Żywioł spowodował ogromne zniszczenia. Uszkodzonych zostało 58 budynków, z czego 16 domów ma całkowicie zerwane dachy. – Straty są potężne. W szczególności tutaj w miejscowości Librantowa. Na szczęście nie było tutaj ofiar śmiertelnych i bardzo poważnych przypadków osób rannych. Ten sam front powietrzny w Czechach spowodował trzy wypadki śmiertelne i ponad dwieście przypadków osób rannych – mówił premier.

Morawiecki ocenia straty po burzach

Szef rządu przyznał, że patrząc na straty spowodowane przez nawałnice zastanawia się, jak to możliwe, że nikomu się nic stało. – Dachówki, kawałki elementów budowy, obudowy wbite w pnie drzew na głębokość paru centymetrów. Wyobraźmy sobie, co by było, gdyby którykolwiek z tych przedmiotów uderzył po prostu człowieka – zaznaczył. – Na szczęście do niczego takiego nie doszło. Mieszkańcy zachowali się po alercie – który został skierowany przez wojewodę małopolskie i przez służby bezpieczeństwa – w sposób bardzo odpowiedzialny – dodał.

Mateusz Morawiecki zapowiedział także pomoc na obudowę budynków mieszkalnych zniszczonych przez trąbę powietrzną w wysokości do 100 tys. zł bądź do 200 tys. zł w zależności od oszacowanych strat.

