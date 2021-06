„Politico” o powrocie Tuska: Ogarnięta walkami opozycja szuka zbawiciela

„Politico” zwróciło uwagę na fakt, iż w Polsce coraz częściej mówi się o powrocie Donalda Tuska do czynnej polityki krajowej. Spekulacje podsycił sam zainteresowany mówiąc w TVN24, że czuje potrzebę przywrócenia w Polsce demokratycznych norm.

Problemy PiS w UE i relacjach z USA

„Pod rządami nacjonalistycznego PiS Polska odnotowuje narastające konflikty z UE i kluczowymi sojusznikami m.in. USA w sprawie przestrzeganie praworządności, wolności prasy i niezawisłości sądów. Dodatkowo atmosferę podgrzewają słowne ataki na osoby LGBT ze strony najważniejszych polityków w kraju. Również w relacjach z Niemcami pojawiły się napięcia dotyczące poparcia Berlina dla wspieranego przez Rosję gazociągu Nord Stream 2” – pisze „Politico”.

Według autorki artykułu „jest to wyraźna zmiana w porównaniu do czasów, gdy w Polsce rządziła koalicja PO-PSL a Warszawa była nie tylko blisko związana z Berlinem, ale również postrzegana jako coraz silniejszy gracz w UE”.

Tusk musi wrócić?

Politico nie szczędzi również gorzkich słów pod adresem PO. Portal podkreśla, że „Borys Budka nie był w stanie wykorzystać problemów rządu na arenie międzynarodowej, a także oburzenia opinii publicznej po wyroku TK, który zaostrzył prawo aborcyjne”. Według dziennikarzy wkrótce ruch Szymona Hołowni może przyćmić PO.

W artykule zacytowano słowa dziennikarki Wprost Joanny Miziołek, która stwierdziła, że Tusk wyraźnie chce odgrywać większą role w polityce wewnętrznej, a poza tym zbyt wielu osobom powiedział o powrocie, aby teraz się wycofać. – Kierowanie EPL było dla niego jak polityka emerytura i on się tym znudził – oceniła Joanna Miziołek.

Tusk pokrzyżuje plany Trzaskowskiemu?

Portal zwraca również uwagę na fakt, iż wielu posłów PO patrząc na spadające wyniki partii w sondażach z niecierpliwością oczekuje powrotu Tuska licząc na to, że to poprawi notowania formacji. Wspomniano jednak o tym, że były premier ma spory elektorat negatywny m.in. z powodu afery taśmowej czy podniesienia wieku emerytalnego.

Ewentualny powrót Tuska może także popsuć plany nowej generacji polityków m.in. Rafała Trzaskowskiego. „Ważnym pytaniem nie jest to, czy Donald Tusk powinien wrócić do Platformy Obywatelskiej, ale czy nie jest za późno, by ją ratować” – podsumowano artykuł cytatem z Michał Kamińskiego.

