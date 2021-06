Raport Ministerstwa Zdrowia. Nowe przypadki koronawirusa. Nie ma zgonów

Ministerstwo Zdrowia poinformowało w najnowszym raporcie o wzroście zakażonych koronawirusem w Polsce. Przez ostatni dzień przybyły 52 nowe przypadki z województw: mazowieckiego (10), wielkopolskiego (8), podkarpackiego (7), małopolskiego (6), śląskiego (4), dolnośląskiego (3), świętokrzyskiego (3), kujawsko-pomorskiego (2), lubuskiego (2), łódzkiego (2), lubelskiego (1), pomorskiego (1), warmińsko-mazurskiego (1), zachodniopomorskiego (1).

W województwie opolskim i podlaskim przez ostatnią dobę nie zanotowano żadnego zakażenia SARS-CoV-2. Jeden przypadek jest bez wskazania adresu i zostanie uzupełniony przez inspekcję sanitarną. To pierwsza taka sytuacja od 27 marca 2020 roku. W najnowszym komunikacie resortu zdrowia podano, że nikt nie umarł w wyniku zakażenia COVID-19 lub współistnienia koronawirusa z innymi chorobami.

Koronawirus. Polska. Raport Ministerstwa Zdrowia (28 czerwca)

Łącznie w Polsce odnotowano 2 879 689 przypadków infekcji, z czego 74 979 zakażeń przyczyniło się do śmierci. Ministerstwo Zdrowia podało również inne statystyki. Dostępnych jest 10 504 łóżek dla pacjentów z SARS-CoV-2. Obecnie zajętych jest jedynie 1 020 z nich. Do dyspozycji są także 1 092 respiratory. Na ten moment podłączenia do nich wymaga 163 pacjentów. Kwarantanną objęte są 64 751 osoby.

Adam Niedzielski informował w niedzielę, że od miesiąca liczba nowych dziennych zakażeń spadła poniżej tysiąca, a trend jest malejący. Minister Zdrowia podkreślił, że do zwiększenia liczby zakażeń nie przyczynił się ani wzrost mobilności, ani nowe mutacje.

