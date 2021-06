GUS podsumował zgony za 2020 r. Najwyższy współczynnik od 70 lat

Główny Urząd Statystyczny poinformował, że w 2020 roku w Polsce zmarło 477 335 osób. O prawie 68 tys. więcej niż w 2019 r. Liczba zgonów za poprzedni rok przekroczyła również o 113 tys. średnią wartość z ostatnich 50 lat. Z kolei współczynnik zgonów dla 100 tys. mieszkańców osiągnął najwyższą wartość od 70 lat i przekroczył 1 240.

Zgony w Polsce. GUS: najgorszy tydzień od 2 do 8 listopada

Średnio w Polsce w ciągu tygodnia umierało ponad 9 tys. osób, o ponad tysiąc więcej niż w poprzednim okresie. Najbardziej tragiczny pod tym względem był tydzień od 2 do 8 listopada, kiedy odnotowano ponad 16 tys. przypadków śmiertelnych. Od października do grudnia 2021 r. zarejestrowano o ponad 60 proc. więcej zgonów niż rok wcześniej w tym samym okresie.

O blisko 20 proc. więcej osób zmarło w grupie wiekowej od 70 do 84 lat. W przedziale wiekowym 85-89 zmarło o 15 proc. więcej osób. Z kolei współczynnik umieralności na 100 tys. mieszkańców w grupie od 0 do 14 lat obniżył się średnio o 10 proc. GUS podaje, że w 2020 r. umarło więcej mężczyzn niż kobiet. W przedziale od około 20 do 44 lat współczynnik był trzykrotnie wyższy.

Umieralność w 2020 r. Powodem wzrostu koronawirus w Polsce

Za wzrost liczby zgonów w Polsce w 2020 r., o około 60 proc., odpowiada pandemia koronawirusa. COVID-19 ogólnie był jednak na czwartym miejscu pod względem przyczyn zgonów – odpowiadał za ok. 9 proc. Za blisko 60 proc. zgonów w naszym kraju odpowiadają choroby układu krążenia i nowotwory. Na trzecim miejscu są „przyczyny niedokładnie określone”.

Kolejne miejsca po pandemii SARS-CoV-2, pod względem powodów zgonów, zajmują „pozostałe przyczyny”, dalej są choroby układu oddechowego i trawiennego oraz przyczyny zewnętrzne. Koronawirus statystycznie bardziej dotknął mężczyzn niż kobiety (współczynnik na 100 tys. mieszkańców był wyższy o 41) oraz mieszkańców miast niż wsi (współczynnik wyższy o 19).

Czytaj też:

Pandemia COVID-19 nasiliła choroby układu krążenia. Niepokojące dane PTK