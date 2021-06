Sosnowo. Para młoda bawiła się na weselu. W tym czasie ich dom eksplodował

Młoda para z miejscowości Sosnowo w województwie zachodniopomorskim będzie pamiętać dzień swojego ślubu do końca życia. Niestety, nie z powodu samej uroczystości, a wydarzeń, które rozegrały się tej nocy w ich domu. Podczas wesela nowożeńcy dowiedzieli się bowiem, że w ich domu doszło do potężnej eksplozji, która zniszczyła budynek.

W sprawie zatrzymano dwie osoby

TVN24 informuje, że policja ustala okoliczności zdarzenia. W sprawie zatrzymano już dwie osoby, z czego jedna to 24-letni mężczyzna, który trafił do aresztu. Nie poinformowano jednak, w jakim charakterze zatrzymano drugą osobę. Para młoda mówi stacji, że do wybuchu nie doszło samoistnie, a ktoś się do niego przyczynił. Jak dodają, z wesela miały zostać do ich domu przewiezione dzieci, które bawiły się na imprezie razem z dorosłymi. – Ten, który to zrobił, miałby teraz na sumieniu dwójkę dzieci – mówi poszkodowany mężczyzna.

Podczas akcji strażaków, na miejscu odnaleziono jedną osobę. To ok. 23-letni mężczyzna z Ukrainy, u którego stwierdzono poparzenia ręki. Nie wyjaśniono, co wspomniany mężczyzna robił na miejscu wybuchu.

