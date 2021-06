Płońsk. Zapakowane w folię zwłoki noworodka ukryte na cmentarzu

Do makabrycznego znaleziska doszło przed kilkoma dniami – 24 czerwca w Płońsku w województwie mazowieckim. Jeden z mieszkańców miasta przyszedł na cmentarz parafialny, by odwiedzić groby swoich bliskich i zauważył, że z pobliskiego grobu coś wystaje. Był to foliowy pakunek przysypany ziemią – czytamy.

Wezwany na miejsce grabarz sprawdził, co znajduje się w pakunku. Odkrycie okazało się makabryczne. Były to opakowane w foliowe worki zwłoki noworodka – podaje „Fakt”. Jak mówi cytowana przez Polską Agencję Prasową prokurator, ciało było w stanie rozkładu. Z informacji przekazanych przez śledczych wynika, że ciało dziecka było również owinięte w ubranie ze śladami krwi. Nie była to jednak odzież dziecięca.

Prokuratura wszczęła śledztwo

W sprawie pozostaje wiele niewiadomych. Śledczy będą musieli określić wiek dziecka, a także ustalić czy urodziło się ono żywe i z jakiego powodu zmarło. Konieczne będzie także ustalenie rodziców dziecka. Prokuratura Rejonowa wszczęła w tej sprawie śledztwo.

„Fakt” przypomina, że to kolejne tak makabryczne odkrycie, do którego doszło w Płońsku. Dwa lata temu w miejskiej sortowni śmieci także znaleziono zwłoki noworodka. Do dziś nie udało się jednak ustalić danych rodziców i dziecka. Śledztwo umorzono w kwietniu bieżącego roku.

