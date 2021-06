Akcja CBA. Fikcyjny handel złomem i manipulacja akcjami na GWP

Lubelski oddział CBA razem z Prokuraturą Okręgową w Warszawie prowadzą postępowanie dotyczące m.in. podejrzenia manipulacji instrumentami finansowymi. W toku śledztwa ustalono, że grupa przestępcza wystawiała i posługiwała się nierzetelnymi fakturami VAT dokumentującymi fikcyjny obrót złomem stali i metali kolorowych na kwotę około 54 milionów złotych.

W skład grupy wchodzi przedstawiciele spółek zajmujących się obrotem złomem z woj. kujawsko-pomorskiego. Do nadużyć doszło w latach 2017-2018. Działalność grupy doprowadziła do uszczuplenia należnego podatku o ok. 11 mln zł. Uzyskane pieniądze wykorzystywano do manipulowania kursem akcji jednej ze spółek, notowanej na GWP.

Akcja CBA. Dokumentowali fikcyjny obrót złomem. Manipulowali kursem akcji spółki notowanej na GWP

Inwestorzy byli wprowadzani w błąd co do rzeczywistego popytu na instrument finansowy w postaci akcji oraz wykreowania wzrostu ich wartości. Działania mogły doprowadzić do osiągnięcia korzyści majątkowej w wysokości ok. 35 mln zł. Funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego przeszukali kilkanaście lokalizacji. Zabezpieczono mienie o wartości przekraczającej 1,7 mln zł.

Zatrzymano osiem osób, którym przedstawiono w prokuraturze zarzuty działania w zorganizowanej grupie przestępczej, poświadczenia nieprawdy w dokumentach, prania brudnych pieniędzy, przestępstw karnoskarbowych oraz manipulacji instrumentami finansowymi. Wobec czterech osób zastosowano tymczasowy areszt. Pozostali zostali objęci środkami zapobiegawczymi.

