O. Rydzyk przejdzie na emeryturę? „Polityka”: Poprosił go o to przełożony w zakonie

Jak informuje tygodnik „Polityka”, o przejście ojca Tadeusza Rydzyka na emeryturę miał prosić o. Janusz Sok, prowincjał redemptorystów. O. Rydzyk w maju ubiegłego roku skończył 75 lat, czyli osiągnął wiek emerytalny dla duchownych. Jednak na razie dyrektor Radia Maryja nie zamierza skorzystać z sugestii i przejść na emeryturę.

– Na początku był szok. Teraz trwa przeciąganie liny. W sensie kto kogo – mówi „Polityce” rozmówca z kręgów kościelnych.

Prowincjał redemptorystów ma prawo naciskać na przejście na emeryturę o. Rydzyka, bo formalnie to zakon jest właścicielem Radia Maryja i to na niego jest wystawiona koncesja.

Inaczej jest jednak z pozostałymi biznesami powiązanymi z Radiem Maryja i osobą o. Rydzyka. Właścicielem Telewizji Trwam i Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu jest Fundacja Lux Veritatis, założona przez redemptorystów o. Rydzyka i o. Jana Króla. Fundacja nie jest jednak zarejestrowana na zakon, a na osoby prywatne, w tym samego Tadeusza Rydzyka. Dlatego zakon może nic nie zyskać po odejściu o. Rydzyka na emeryturę.

Wokół Radia Maryja funkcjonują też inne inicjatywy, takie jak toruńska geotermia, Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Gwiazdy Nowej Ewangelizacji oraz św. Jana Pawła II, czy Muzeum „Pamięć i Tożsamość”. „Radio to serce, które pompuje krew do pozostałych inwestycji Tadeusza Rydzyka. Jego, przyjaciół, osób życzliwie oddanych – ale nie Kościoła” – pisze w „Polityce” Violetta Krasnowska.

Terlikowski: Nie sądzę, żeby o. Rydzyk chciał podważać śluby posłuszeństwa

Jednak w rozmowie z portalem Wirtualnemedia.pl katolicki publicysta Tomasz Terlikowski przekonuje, że Rydzyk uszanuje śluby posłuszeństwa.

– Jeśli jest prawdą, że prowincjał go o to poprosił, to on oczywiście może prowadzić rozmowy i przekonywać przełożonego, że to nie jest dobry pomysł. Ale jeśli decyzja zostanie podtrzymana, to będzie musiał odejść z Radia Maryja. Nie sądzę, żeby chciał podważać śluby posłuszeństwa, które złożył – ocenia Terlikowski.

Przekonuje jednak, ze nawet wraz z przejściem o. Rydzyka na emeryturę mogą się spełnić rozmaite scenariusze. – Przejście na emeryturę ojca dyrektora niekoniecznie musi oznaczać koniec jego realnej władzy w radiu – podkreślił publicysta. Dodał, że Rydzyk mógłby np. zostać honorowym redaktorem naczelnym.

