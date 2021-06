Morawiecki: Od 1 lipca znosimy limity do specjalistów

We wtorek 29 czerwca, dosyć nieoczekiwanie, zwołano konferencję premiera Mateusza Morawieckiego i ministra zdrowia Adama Niedzielskiego. Briefing odbył się tuż po tym, jak spotkał się specjalny, rządowy zespół do sprawy wariantu delta koronawirusa.

Premier na początku konferencji skupił się na gospodarce, wspominał o prognozach – pozytywnych – agencji ratingowych dla Polski. Jak zapewniał, zmiany w ocenach nastąpiły m.in. po tym, jak rząd przedstawił swój program Polski Ład.

Morawiecki: Podjąłem decyzję, by zaniechać poboru podatku od umorzonej części dotacji z tarczy

– Wczoraj, pierwszy raz od wielu dni, nie zanotowano żadnego zgonu na COVID, to taki symboliczny dzień, czekaliśmy na niego około 13 miesięcy. Jednak ten optymizm, który rodzi się na tym polu, on musi być przez nas schłodzony, musimy pokazywać ryzyka z tym związane – mówił Mateusz Morawiecki, po czym dodał, że liczba wykonanych szczepień w Polsce przekroczyła 28,4 mln. Szef rządu zaznaczył przy tym: – Nie wygraliśmy jeszcze walki z pandemią.

– Podjąłem decyzję, by zaniechać w całości poboru podatku od umorzonej części dotacji z tarczy finansowej. To kolejny zastrzyk 10 mld zł dla przedsiębiorców – oznajmił Morawiecki.

Morawiecki: Znosimy limity do specjalistów

Jeszcze zanim o szczegółach tego pomysłu opowiadał minister zdrowia Adam Niedzielski, ogólny zarys ogłosił premier, mówiąc: – Zniesienie limitów do specjalistów i to już od pojutrza. Od 1 lipca znosimy wszelkie limity przyjęć do specjalistów i to będzie standard, który wdrażamy, będziemy starali się skracać te kolejki. To dotyczy także powszechnego dostępu do profilaktyki.

Wcześniej Ministerstwo Zdrowia opracowało stosowne projekty rozporządzeń, a pomysł znoszenia limitów przyjęć do specjalistów sygnalizował wcześniej Adam Niedzielski, gdy prezentował „plan odbudowy zdrowia Polaków”.

Minister zdrowia wielokrotnie powtarzał z kolei, że Polska jest przygotowana na ewentualną czwartą falę. Adam Niedzielski opisywał działanie publicznej sieci laboratoriów, które zajmują się sekwencjonowaniem wirusa. – Zagrożenie wzrostem zakażeń jest dalej realne, obserwujemy to w innych krajach. Cały czas musimy być ostrożni. (...). Głównym ryzykiem, z jakim będziemy mieli do czynienia w najbliższym czasie jest wpływ nowych mutacji – mówił Niedzielski.

Jak zapewniał minister: – Jeżeli dojdzie do zwiększenia zakażeń, będziemy przygotowani.