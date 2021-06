Najstarsza Polka spotkała się z praprawnuczką. Iga urodziła się dokładnie 115 lat później

„To było niesamowite spotkanie! Najstarsza Polka, 115-letnia pani Tekla z Gliwic, doczekała się praprawnuczki. Co najciekawsze, dziewczynka przyszła na świat w dniu urodzin pani Tekli. Dziś po raz pierwszy obie mogły się spotkać. Wzruszająca i niezapomniana chwila” – napisał wojewoda śląski Jarosław Wieczorek w mediach społecznościowych.

Do wpisu zamieszczonego na Facebooku dołączył zdjęcie, na którym uwieczniono kadr z tego wyjątkowego spotkania. Jak podaje tvn24.pl, dziewczynka, która otrzymała imię Iga, nie jest pierwszą wnuczką pani Tekli. Ciekawostką natomiast jest to, że dziecko urodziło się w tym samym dniu i miesiącu co praprababcia – 10 czerwca, 115 lat później.

Pani Tekla w czerwcu 2018 roku udzieliła wywiadu portalowi gliwice.eu, w którym opowiedziała m.in. o swoim samopoczuciu. – Dzięki Bogu zdrowo się czuję i rodzinę mam bardzo dobrą. Dbają o mnie. Kawalera nie szukam, zjeść lubię, a i troszkę dla zdrowia wypiję. Ubolewam tylko, że znajomych już nie mam, bo pomarli. Jakbym miała samochód, tobym pod Lwów pojechała zobaczyć, czy dom jeszcze stoi – powiedziała kobieta.

