Ordo Iuris przegrywa w unijnym sądzie. Skarga fundacji uznana za „niedopuszczalną”

„Sąd UE odrzucił jako oczywiście niedopuszczalną wniesioną przez Fundację Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris skargę o stwierdzenie nieważności rezolucji PE z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie faktycznego zakazu aborcji w Polsce (T-42/21)” – napisał Ireneusz Kolowca na Twitterze.

twitter

Chodzi o rezolucję, którą w zeszłym roku przygotowało pięć grup politycznych Parlamentu Europejskiego: Europejska Partia Ludowa, Socjaliści i Demokraci, Odnowić Europę, Zieloni i GUE. Powodem głosowania nad rezolucją było z kolei orzeczenie polskiego Trybunału Konstytucyjnego, który pod koniec października 2020 roku zdecydował, że aborcja z uwagi na ciężkie i nieodwracalne uszkodzenia płodu jest niezgodna z Konstytucją.

Orzeczenie oznacza, że w Polsce przestał obowiązywać kompromis aborcyjny wynegocjowany jeszcze w latach 90. ubiegłego wieku. Zakładał on, że aborcji można dokonać w trzech przypadkach: gdy ciąża zagraża zdrowi lub życiu matki, gdy ciąża pochodzi z gwałtu, lub gdy płód wykazuje ciężkie i nieodwracalne wady. W myśl najnowszych przepisów, trzecia przesłanka aborcyjna została całkowicie zlikwidowana.

Rezolucja poparta przez 455 europosłów

Rezolucję potępiającą nowy porządek prawny w Polsce przyjął w listopadzie ubiegłego roku Parlament Europejski. Dokument poparło 455 europosłów, 145 było przeciw, a 71 wstrzymało się od głosu. Zdaniem PE, nowe przepisy „zagrażają życiu i zdrowiu kobiet”, a „ograniczenie lub zakazanie prawa do aborcji w żaden sposób nie eliminuje aborcji, a jedynie spycha ją do podziemia, prowadząc do wzrostu liczby nielegalnych, niebezpiecznych, tajnych i zagrażających życiu aborcji”.

Rezolucja wskazuje także, że „nieuzasadnione przekroczenie ograniczeń w dostępie do aborcji, wynikające ze wspomnianego orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, nie chroni przyrodzonej i niezbywalnej godności kobiet, gdyż narusza Kartę Praw Podstawowych, orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, liczne konwencje międzynarodowe, których Polska jest sygnatariuszem, a także Konstytucję RP”.

Przypomnijmy, że w zeszłym tygodniu przez PE przeszła kolejna rezolucja dotycząca aborcji. Tym razem, w dokumencie podkreślono, że aborcja jest jednym z praw człowieka. Środowiska konserwatywne potępiły i ten dokument.

Czytaj też:

Małopolska kurator o „prawie do zabijania niewygodnego nauczyciela”