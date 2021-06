Akt oskarżenia ws. Waldemara B. Były senator PiS miał okrutnie znęcać się nad psem

Do Sądu Rejonowego w Kościerzynie został skierowany akt oskarżenia w sprawie byłego senatora PiS Waldemara B. – podała rzeczniczka prasowa Prokuratury Okręgowej w Gdańsku w rozmowie z polsatnews.pl. 61-latek wcześniej usłyszał zarzut „znęcania się nad psem ze szczególnym okrucieństwem w ten sposób, że przywiązał zwierzę do haka holowniczego samochodu, ruszył i zwiększając prędkość, tak że pies nie nadążył, przewrócił się i był ciągnięty”. Przeprowadzona u zwierzęcia sekcja zwłok wykazała, że to właśnie urazy i obrażenia wewnętrzne doprowadziły do śmierci czworonoga.

Były senator PiS znęcał się nad psem? Sprawa Waldemara B.

W kwietniu sąd nie przychylił się do wniosku prokuratury o miesiąc tymczasowego aresztu dla Waldemara B., a za wystarczające uznał ustanowienie wobec mężczyzny policyjnego dozoru i wprowadzenie zakazu kontaktowania się z określonymi świadkami. Rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Gdańsku wówczas przekazała, że mężczyzna nie przyznał się do postawionego mu zarzutu.

W ubiegłym tygodniu trójmiejska „Gazeta Wyborcza” poinformowała, że inny pies byłego senatora Waldemara B. zmarł w schronisku. Choć zwierzę trafiło do lecznicy w złym stanie, weterynarze mieli nadzieję, że uda się je uratować. Okazało się jednak, że pies choruje na schorzenia nieleczone latami. We znaki zaczął się dawać nowotwór wątroby, który odkryto podczas badań.

