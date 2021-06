Przełom w sprawie zaginionej Joanny F.? TOPR znalazł dokumenty i telefon

W niedzielę 27 czerwca po godz. 14:00 policja powiadomiła Centralę TOPR, że na Kozim Tarasie w północnym masywie Zadniego Granata, znaleziono rzeczy i elementy ubrania należące prawdopodobnie do zaginionej we wrześniu 2020 roku Joanny F. W tamten rejon z Murowańca udało się dwóch ratowników, którzy znaleźli jeszcze kilka elementów mogących należeć do poszukiwanej. Znalezione przedmioty zostały przekazane policji.

Poszukiwania Joanny F. TOPR relacjonuje działania

Dzień później w godzinach porannych grupa ratowników została przetransportowana śmigłowcem w rejon Granatów w celu poszukiwania zwłok i rzeczy należących do zaginionej. Jak informuje dalej TOPR, znaleziono portfel z dokumentami, a także telefon, które mogą należeć do poszukiwanej oraz ludzkie szczątki. O rozwoju wydarzeń została poinformowana policja.

Głos w sprawie zabrał rzecznik prasowy zakopiańskiej policji. Roman Wieczorek nie potwierdził, że znalezione w Tatrach przedmioty należą do Joanny F. – W tej sprawie toczy się śledztwo. Znalezione przedmioty są analizowane. Zostały zlecone badania DNA odnalezionych kości. Czekamy na wyniki – powiedział w rozmowie z „Gazetą Krakowską”.

