„Modlitewny szturm” w Toruniu. Ojciec Rydzyk o „bolesnych i nasilających się atakach”

Przez cały lipiec o godz. 18 w sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i świętego Jana Pawła II w Toruniu będzie odbywać się specjalna msza św. Po Eucharystii wierni będą przepraszać Boga słowami Litanii do Najświętszej Krwi Chrystusa za grzechy tzw. aborcji i eutanazji na całym świecie – informuje Radio Maryja.

Toruń. Ojciec Tadeusz Rydzyk o „modlitewnym szturmie”

„Szturm modlitewny do nieba” będzie odprawiony w intencji „ochrony życia człowieka od poczęcia do naturalnej śmierci”. Do włączenia się w akcję zachęca ojciec Tadeusz Rydzyk, który tłumaczy, że inicjatywa jest spowodowana „bolesnymi i nasilającymi się atakami na życie ludzkie”. Duchowny podkreśla, że „Syn Boży przelał Krew za ludzi w czasie Męki i śmierci na Krzyżu. Stąd prośba o „miłosierdzie dla całego świata”.

Według inicjatorów msze św. mają być odpowiedzią na przyjętą w ubiegłym tygodniu przez Parlament Europejski „rezolucję proaborcyjną i ataki na środowiska pro-life”. „Przyjęta przez PE rezolucja wzywa państwa członkowskie Unii Europejskiej do zapewniania powszechnego dostępu do możliwości zabijania nienarodzonych dzieci. Tzw. aborcja miałaby zostać uznana za rzekome prawo kobiet” – dodaje Radio Maryja.

Unia Europejska: aborcja jednym z podstawowych praw człowieka

Tzw. raport Pedraga Matića stwierdza, że „prawo do zdrowia, w szczególności prawa do zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego, jest podstawowym filarem praw kobiet i równości płci, którego nie można osłabić ani w żaden sposób znieść”. Łamanie tych praw ma być „formą przemocy wobec kobiet oraz dziewcząt i ma utrudniać postęp w kierunku równości płci”. Europosłowie wezwali do „powszechnego dostępu do bezpiecznej i legalnej aborcji”.

