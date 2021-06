Skrajnie niebezpieczne zachowanie na S3. „GW”: Kierowcą marszałek Geblewicz. Jest nagranie

We wtorek 29 w mediach społecznościowych pojawiło się nagranie, które przedstawia wydarzenie z drogi S3 koło Klinisk w województwie Zachodniopomorskim. Najpierw samochód ciężarowy, który nagrał całe zdarzenie, wyprzedza drugą ciężarówkę i jeszcze jakiś czas jedzie lewym pasem. Następnie kierowca ciężarówki zjeżdża na prawy pas. Cały manewr zajmuje kilkadziesiąt sekund.

Po chwili ciężarówkę wyprzedza osobowa skoda na szczecińskich numerach rejestracyjnych. Auto od razu po manewrze wyprzedzania zjeżdża na prawy pas i gwałtownie hamuje. Ciężarówka z kamerą nie ma szans na wytracenie prędkości i uderza w skodę. Oba pojazdy wyhamowują i po chwili się zatrzymują.

Wtedy z samochodu osobowego wysiada kierowca, przypominający marszałka województwa zachodniopomorskiego Olgierda Geblewicza. „Gazeta Wyborcza” wprost informuje, że to właśnie polityk PO siedział za kierownica auta, które wykonało niebezpieczny manewr.

Kierowca osobówki podchodzi do kabiny nagrywającego i coś mu mówi. Następnie kierujący ciężarówki wysiada i rozmawiając z kierowcą osobówki, wskazuje na nagrywającą kamerę. Potem kierowca osobówki gdzieś dzwoni, a nagranie się urywa.

Polityczne komentarze

Nagranie wywołało wiele politycznych komentarzy. Opublikował je m.in. radny Szczecina Dariusz Matecki z Solidarnej Polski. „Panie Marszałku Geblewicz, czy to Pan jest takim świetnym kierowcą, czy jakiś sobowtór? Swoją drogą... miał kierowca ciężarówki cierpliwość. A kierowca osobówki, poza głupotą, szczęście, mocniej by zarzuciło i nie byłoby co zbierać..”. – pisze radny

Nagranie dalej przekazała też Małgorzata Jacyna-Witt, radna PiS w sejmiku zachodniopomorskim.

