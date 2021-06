Jaś Kapela założył konto na Patronite. Zebrał już 30 złotych

Jaś Kapela samego siebie przedstawia jako pisarza, poetę, felietonistę i aktywistę. „Znany z kontrowersyjnych wypowiedzi. Dobry troll. Cierpi za milion, ale za mniejsze sumy też” – dodaje. Dalej wylicza swoje dokonania literackie: 3 tomiki wierszy, 3 powieści, 3 książki non-fiction. Przypomina, że zwyciężył w kilku polskich edycjach slamu poetyckiego i podkreśla, że jest najbardziej znanym krajowym poetą na YouTube.

Lewicowy aktywista chwali się też, że pisał „dla beki” żarty o żołnierzach wyklętych, które trafiły później do prawicowych mediów społecznościowych. Opowiada o skazaniu i uniewinnieniu za odśpiewanie polskiego hymnu ze zmienionymi słowami. Chwali się swoją działalnością w roli aktywisty na rzecz środowiska i udziałem w licznych protestach, blokadach i manifestacjach.

Jaś Kapela i wiersze po tysiąc złotych

Kapela zapowiada, że dzięki dodatkowemu finansowemu wsparciu będzie w stanie wymyślać i realizować „bardziej radykalne i zabawne działania”. Za każdy wpłacony na jego konto tysiąc złotych obiecuje napisać nowy wiersz. „Brak mi czasu i skupienia, ale dzięki takiej kwocie będę mógł spokojnie przysiąść pod dębem i cały dzień dumać na tym jak najlepiej ująć smutki, piękno i radości życia” – deklaruje.

Kapela dopuszcza wpłatę 2137 zł miesięcznie

Hojnym darczyńcom aktywista chce odwdzięczać się na różne sposoby. Tym, którzy wpłacą 30 zł miesięcznie chce coś upiec. Tym, którzy dadzą 50 zł, dostarczy kiszonki ze swojej piwnicy. Za 100 zł miesięcznie zaprasza na kolację. Za 300 oddaje inicjatywę płacącemu. Można też przelewać na jego konto sumę 2137 zł miesięcznie.

Do wpłacania pieniędzy Kapela zachęca też na Twitterze. „Ostatnio często pytacie mnie, gdzie można by mi przelać stówkę, żebym nie musiał już więcej chodzić do pracy, tylko cały czas spędzać na pisaniu wierszy, więc pomyślałem, że założę sb takie miejsce i polecam hojnie wspierać” – napisał, reklamując konto na Patronite.

