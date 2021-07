Osobliwy argument posła Konfederacji. „Wszystkich dziewczyn nie zaliczysz, ale próbować warto”

Konrad Berkowicz pod jednym z wpisów na Facebooku rozmawiał z internautą o wolnym rynku. Według posła Konfederacji taki rodzaj handlu „nie istnieje, bo nie jest bytem”. Polityk zauważył, że wolny rynek jest „brakiem socjalizmu i regulacji”. Berkowicz dodał, że „ideały w przyrodzie w ogóle nie istnieją”, podają przykład koła. Napisał też, że „warto dążyć do ideałów”.

Konrad Berkowicz: „Wszystkich dziewczyn nie zaliczysz, ale próbować warto”

Polityk Konfederacji na koniec wątku napisał, że „wszystkich dziewczyn nie zaliczysz, ale próbować warto”. Berkowicz usunął już post z Facebooka, ale jego screen zdążył zrobić serwis satyryczny ASZdziennik.

Wpis o ideałach i „zaliczaniu” prawdopodobnie nawiązuje do słów innego polityka Konfederacji Janusza Korwin-Mikkego. We wrześniu 2013 roku ówczesny lider Kongresu Nowej Prawicy na spotkaniu z wyborcami użył tych słów w nawiązaniu do sytuacji politycznej w Polsce i na świecie w tamtym czasie. Chodziło o pokazanie, że trzeba próbować każdej możliwej formy ustroju politycznej, za wyjątkiem krytykowanej przez Korwin-Mikkego demokracji.

Berkowicz nawiązał do Janusza Korwin-Mikkego?

Korwin-Mikke powtórzył słowa o „zaliczaniu” w kwietniu 2014 r. w talk-show Łukasza Jakóbiaka, który zapytał polityka o „idealną Polskę”. – Nie ma ideałów na świecie. Oczywiście to nie znaczy, że nie należy do nich dążyć. Rosyjskie przysłowie w przetłumaczeniu na język polski mówi: Wszystkich dziewczyn nie zaliczysz, ale próbować warto. Wszyscy politycy to psychopaci – powiedział Korwin-Mikke.

