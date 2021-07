Uwaga! TVN: Właściciel kamienicy zabrał schorowanej 77-latce drzwi do mieszkania. „Mnie wolno, to jest moja własność”

Jadwiga Dudek od 15 lat wynajmuje niewielki pokój w prywatnej kamienicy w Łodzi. Właścicielem budynku jest Franciszek J. – Trafiłam do tego mieszkania przez biuro nieruchomości. Wtedy też poznałam pana J. Był bardzo grzeczny, sympatyczny. Czynsz płaciłam – zaznacza 77-latka.

Pani Jadwiga płaciła jednak w specyficzny sposób. Dziesięć lat temu okazało się, że właściciel kamienicy ma długi, a komornik postanowił ściągnąć należność w formie czynszu od najemców mieszkań. – Dostaliśmy wezwanie do komornika o płacenie. Do 2018 roku płaciłam czynsz komornikowi – zapewnia Dudek.

Kaucja

Do konfliktu między lokatorką, a właścicielem kamienicy doszło trzy lata temu. Z korespondencji wynika, że właściciel kwestionował wysokość wpłacanych przez lokatorkę kwot. Pani Jadwiga z kolei dowiedziała się, że właściciel nie zamierza oddać kaucji, którą kobieta miała wpłacić wynajmując lokal.

– Dałam 6 tys. zł kaucji. Dokładnie to biuro, które dysponowało moimi pieniędzmi. Kiedyś do niego [Franciszka J.] poszłam i powiedziałam, że jakby cokolwiek się ze mną stało, to proszę o przekazanie kaucji córce, albo synowi. Usłyszałam, że nie ma czegoś takiego, jak kaucja zwrotna. Powiedziałam, że kaucje zwrotne są wszędzie. Doszłam do wniosku, że nie będę mu płaciła, skoro należy mu się 6 tys. zł – tłumaczy pani Jadwiga.

Bez drzwi

Konflikt sięgnął zenitu pod koniec maja. Właściciel kamienicy, zamiast rozwiązać spór dotyczący wpłat czynszu w sądzie, po prostu zabrał pani Jadwidze drzwi do mieszkania.

– To była sobota, syn zrobił zakupy. Był tutaj, siedzimy, rozmawiamy i ktoś puka do drzwi. Syn się podniósł, otworzył, a właściciel „bom”, zabrał drzwi. Powiedział, że są jego i je zabiera – opowiada kobieta. I dodaje: – Zadzwoniłam pod 112, przyjechali policjanci. Przejrzeli papiery i wyszło, że on to wszystko robi bezprawnie. Ale on uważa, że to są jego drzwi i podłoga i może robić, co chce – mówi Dudek.

Sprawą nadal zajmuje się policja. – Postępowanie zmierza do postawienia zarzutów osobie, która nie stosuje się do obowiązujących przepisów prawa – mówi Marcin Fiedukowicz z Komendy Miejskiej Policji w Łodzi. I dodaje: – Dzielnicowy kontaktował się z właścicielem, w pewnym momencie właściciel zobowiązał się do wstawienia tych drzwi z powrotem, ale skończyło się na czczej obietnicy.

Pozbawiona drzwi kobieta założyła w ich miejscu płachtę. – Wyjść z mieszkania nie mogę. W nocy zapalam sobie świeczuszkę, która wystarcza mi na pięć godzin. Cały czas czuwam, coś stuknie, puknie i moja głowa już leci i patrzę pod płachtę, bo tam widać, czy ktoś idzie – relacjonuje Dudek.

Sytuację pogarsza stan zdrowia kobiety. – Jestem po operacji płuca, mam dwa segmenty prawego usunięte. Do tego dokooptowała krążeniówka i nogi. Nie mam jak pójść do lekarza. Z kim zostawię mieszkanie i mój drobny dobytek?