Sędzia TK Krystyna Pawłowicz daje rady internaucie. „Patrzyła, frajerze, na miejsce, gdzie nosi się portfel”

„Pozdrawiam piękną dziewczynę, co była przy wejściu do Prokuratury. Miałaś pięknie niebieskie oczy i piękny uśmiech. Byłem ubrany w koszulkę z butami Nike Air Max” – takiej treści wpis anonimowego internauty wrzucił na Twittera użytkownik @Eric00001989. Jego internetowe znaleziska zwykła komentować sędzia Trybunału Konstytucyjnego Krystyna Pawłowicz.

Nie inaczej było tym razem. Była posłanka Prawa i Sprawiedliwości ponownie postanowiła błysnąć komentarzem do anonimowego wpisu. „Oj,frajerze, frajerze... I ty myślisz, że ta »piękna«, co wychodziła z prokuratury, to patrzyła na twoje tenisówki... Tenisówki! Patrzyła frajerze na miejsce gdzie nosi się portfel... Frajerze naiwny.”.. – napisała sędzia TK.

Internauci krytykują Pawłowicz