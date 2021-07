„Srosumniałam....Jósz nje sfrucem ci ófaki...”. Pawłowicz dalej tweetuje i „dzwoni po opiekę lekarską”

W przeszłości posłanka, a obecnie sędzia Trybunału Konstytucyjnego, Krystyna Pawłowicz jest znana ze swojego zamiłowania do korzystania z mediów społecznościowych, konkretnie – Twittera. Pawłowicz – o czym pisaliśmy na Wprost.pl – niedawno weszła w dyskusję z użytkownikiem @Eric00001989.

Internauta pozdrawiał na Twitterze „piękną dziewczynę”, którą zauważył niedaleko prokuratury. Referował, że był tego dnia ubrany „w koszulkę z butami Nike Air Max”. Skomentowała to Pawłowicz (pisownia oryginalna – red.): „Oj,frajerze, frajerze... I ty myślisz, że ta »piękna«, co wychodziła z prokuratury, to patrzyła na twoje tenisówki... Tenisówki! Patrzyła frajerze na miejsce gdzie nosi się portfel... Frajerze naiwny”....

Pawłowicz: „Srosumniałam (...). Jusz”, „dzwonię po opiekę lekarską dla was”

Jak się okazuje, na tym się nie skończyło. Pawłowicz najwidoczniej przeglądała inne wpisy tego internauty, który zamieścił np. zrzut ekranu z komentarzem z Facebooka, przepełnionym błędami. Sędzi TK chyba spodobał się błędny wpis, ponieważ w podobnym tonie napisała:

„Srosumniałam....Jósz nje sfrucem ci ófaki”....

Wielu internautów krytykowało – zresztą niewybrednie – Pawłowicz, co zaowocowało pewnym stanowiskiem sędzi. Jak wynika z jej kolejnych wpisów, Pawłowicz chciała sobie trochę pożartować i pośmiać się na Twitterze, a mało kto to „podłapał”. Dlatego też opublikowała swoje zdjęcie, gdy dzwoni przez telefon i dołączyła do niego taki komentarz (pisownia oryginalna – red.):

„Obrażający mnie dziś ze zdwojonym chamstwem, właśnie dzwonię po lekarską opiekę dla was.. A sama nadal zachowuję niewzruszoną pogodę ducha...Hasta luego!”.

